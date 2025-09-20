Trabant, Ladák, farmotoros busz – mindenki erről a veteránjármű találkozóról beszél – galériával, videóval

Annyi veteránjárművet állítottak ki a Kossuth téren, hogy még a főszervező sem tudta összeszámolni. A veteránjármű találkozó idén is sikeres volt.

A veteránjármű találkozón volt mire rácsodálkozni. Fotó: Kovács Erika

Szentesen már múzeuma is van az öreg járgányoknak

– Talán tízéves voltam, amikor a veteránjárművekbe beleszerettem. Jó egy évtizede járunk a párommal rendszeresen veterántalálkozókra. Évekkel ezelőtt megfordult a fejünkben, hogy itthon, Szentesen is jó lenne megszervezni, hogy a mi városunk lakói is láthassák ezeket az autó- és motorcsodákat – mondta Gyuricza Róbert főszervező, a Szentesi Veteránjármű Egyesület vezetője, aki egy 1989-es Mercedes 126-os büszke tulajdonosa. Két éve ő üzemelteti Szentesen a Veteránjármű Múzeumot is.

Veteránjármű találkozó: betöltötték a teret

A tervből valóság lett, ez már a negyedik veteránjármű találkozó Szentesen. De míg az elsőnek a megyeháza udvara adott otthont, ma már a teljes Kossuth teret betöltik a régi járművek.

Egy 1918-as, fakerekes autó volt a legrégebbi jármű. A „legfiatalabbakat” pedig nem sokkal a rendszerváltozás előtt állították forgalomba. A veteránjárművekre a gazdáik nagyon vigyáznak, nagy becsben tartják őket.