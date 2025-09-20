1 órája
Trabant, Ladák, farmotoros busz – mindenki erről a veteránjármű találkozóról beszél – galériával, videóval
Régi autókat, motorokat, bicikliket, veterán tűzoltóautót, farmotoros buszt is láthattak Szentesen mindazok, akik szombaton kilátogattak a Kossuth térre és környékére. A IV. Szentesi Veteránjármű Találkozón voltak, akik rácsodálkoztak a régi járgányokra, mások pedig nosztalgiáztak, hiszen fiatalkoruk járműveiből mára veteránok lettek.
Annyi veteránjárművet állítottak ki a Kossuth téren, hogy még a főszervező sem tudta összeszámolni. A veteránjármű találkozó idén is sikeres volt.
Szentesen már múzeuma is van az öreg járgányoknak
– Talán tízéves voltam, amikor a veteránjárművekbe beleszerettem. Jó egy évtizede járunk a párommal rendszeresen veterántalálkozókra. Évekkel ezelőtt megfordult a fejünkben, hogy itthon, Szentesen is jó lenne megszervezni, hogy a mi városunk lakói is láthassák ezeket az autó- és motorcsodákat – mondta Gyuricza Róbert főszervező, a Szentesi Veteránjármű Egyesület vezetője, aki egy 1989-es Mercedes 126-os büszke tulajdonosa. Két éve ő üzemelteti Szentesen a Veteránjármű Múzeumot is.
Veteránjármű találkozó: betöltötték a teret
A tervből valóság lett, ez már a negyedik veteránjármű találkozó Szentesen. De míg az elsőnek a megyeháza udvara adott otthont, ma már a teljes Kossuth teret betöltik a régi járművek.
Egy 1918-as, fakerekes autó volt a legrégebbi jármű. A „legfiatalabbakat” pedig nem sokkal a rendszerváltozás előtt állították forgalomba. A veteránjárművekre a gazdáik nagyon vigyáznak, nagy becsben tartják őket.
Veterán autó találkozó SzentesenFotók: Kovács Erika
Trabanton szállni élvezet
A rendezvény látogatói közül, különösen az idősebbek, sokat időztek a régi Ladák, Zsigulik, Škodák, Kis Polski előtt. Számukra ez a fiatalságukat is jelentette, hiszen akkoriban az volt a természetes, hogy többek között a Trabant 601-esek uralják a szocialista országok utcáit, ma pedig már mindenki felkapja a fejét, ha egy jellegzetes Trabant hangot hall. Régi motorokat és bicikliket is láthattak az érdeklődők, de feltűnt a Megyeháza mellett egy koros, de gyönyörű tűzoltóautó is és egy távolsági farmotoros buszt is láttunk, amiben még az esti belső fényt biztosító kislámpák is megvoltak. Sok felnőtt és gyermek kipróbálta, milyen érzés az öreg buszban ülni.