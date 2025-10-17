október 17., péntek

Elhidegülés, bűn, bosszú: egy házasság legsötétebb árnyalatai – galériával

A szenvedély, a bűn és a bosszú balladája kel életre Szegeden. A hűtlen feleség című bűnügyi táncdráma a népi hagyományokat sodró erejű látványvilággal ötvözi. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása garantáltan felperzseli a színpadot és a nézők lelkét is.

Delmagyar.hu

Hatalmas alkotógárdával érkezik vendégelőadás Szegedre. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes A hűtlen feleség című bűnügyi táncdrámáját mutatja be a Szegedi Nemzeti Színházban október 22-én. A rendező lehengerlő látványilágot ígért. 

A hűtlen feleség
A hűtlen feleség bűnügyi táncdráma rendezője lehengerlő látányvilágot ígért. Fotó: Magyar Nemeti Táncgyüttes

Balladából vérpezsdítő bűnügyi táncjáték: így született A hűtlen feleség

– Nagyon sokat játsszunk a Nemzeti Színházban és a Művészetek Palotájában. Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója kért meg bennünket, hogy Zs. Vincze Zsuzsa szakmai vezetővel dolgozzunk fel egy balladát. A Barcsai szeretője népballada adta az alapot – ismertette A hűtlen feleség születésének előzményeit Zsuráfszky Zoltán, Kossuth-díjas Kiváló Művész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes igazgatója

A táncdráma rendező-koreográfusa elmondta, hogy az előadás elején a közönség a két világháború közötti korba, egy csodálatos kalotaszegi lakodalomba csöppen. Majd a hitvesek éldegélnek egymás mellett, gyermekük lesz, az idő múlik, de valójában a házasság nem sikerül, a férj nem tudja megszerezni a felesége szeretetét. Majd elérkezik a végzetes nap, amikor a férj hazaér, a gyermek pedig elárulja, hogy édesanyja valójában a Barcsait szereti. 

– Olyan népdalokat, népi zenei párhuzamokat vittünk az előadásba, amelyek jól kifejezik ezt az elmúlás- illetve elhidegülés történetet. A zene, a tánc, a díszlet, a jelmezek, a világítás olyan erőteljes világot jelenít meg, amibe garantáltan beleborzong a néző. Végül következik a megtorlás, ahol a falusiak is jelen vannak: egy csodálatos, nagy táncképpel fejezzük be a történetet. A balladában a hűtlen feleséget gyolcsba csavarja a férj, úgy égeti el, mi is hatalmas, látványos gyolcs anyagokat használunk. Csodálatos díszletek között, gyönyörű jelmezekben táncolnak a táncosok. Szerintem lenyűgöző darab született, az egyik legnagyobb hatású előadásunk, amit az elmúlt években megalkottunk – mondta el Zsuráfszky Zoltán. 

A hűtlenség tükre: eltáncolt hitszegés és bosszú

Noha a balladai megtorlás kegyetlensége távol állhat korunk emberétől, a tragikus történet mégis olyan örökérvényű emberi dilemmákat hoz felszínre, mint a szerelem, a hűség, a bűn és a bosszú témái.

– Minden családban vannak viták, sok házasságban a felek elhidegülnek egymástól, sok válással végződik. Persze minden ballada direkt szélsőségesen közelíti a témát, itt is elsöprő a megtorlás. De az elhidegülés érzése sokak számára átélhető lehet. Beleborzonghat a néző, hogy „de jó, hogy az én házasságom nem ilyen!”. Ez a ballada az élet egyfajta felnagyított tükörképe – fejtette ki Zsuráfszky Zoltán. 

A hűtlen feleség című bűnügyi táncdráma

Fotók: Magyar Nemeti Táncgyüttes

Hatalmas alkotógárda: csaknem száz művész a színpadon 

Az együttes a Szegedi Szabadtéri Játékok rendszeres fellépője. A hűtlen feleség bűnügyi táncdrámában közel száz alkotó közreműködik a színpadon, illetve a kulisszák mögött. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes hazánk egyik legnagyobb profi táncegyüttese, 22 táncos pár alkotja. Velük lesz a színpadon a Magyar Nemzeti Férfikar is, amely 45 fős létszámával a világ második legnagyobb, teljes állású, hivatásos énekesekből álló férfikara, és akiknek Eredics Benjamin zeneszerző nagy hatású kórusművet komponált az előadáshoz. A táncdráma nagy hatású, operai léptékű látványvilágát Tóth Kázmér tervezte.

