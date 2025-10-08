3 órája
Tanyasi élet új nézőpontból: fiatal filmesek és termelők közös projektje varázsolta el a szegedieket – galériával
A Szó-Tér Egyesület és a Digitális Régió Egyesület projektzáró kiállítással és termékkóstolóval készült. A határokon átívelő együttműködésének egyik meghatározó eseménye volt a mai. A „Pillanatképek a térség gazdálkodóinak mindennapjaiból” című tárlatot október 8-án, 11 órakor nyitották meg az Agóra aulájában.
A „Pillanatképek a térség gazdálkodóinak mindennapjaiból” című tárlatot október 8-án, 11 órakor nyitották meg a Szent-Györgyi Albert Agóra aulájában. A Szó-Tér Egyesület és a Digitális Régió Egyesület közös programmal és termékkóstolóval várta az érdeklődőket.
A RURAL FOODTOUR projektbemutató az Agórában
Az Interreg IPA Magyarország – Szerbia projekt azzal a céllal indult, hogy összekapcsolja a régiót a bio és hagyományos élelmiszer-termelés népszerűsítése révén. Nagy figyelmet fordítottak a határon átnyúló együttműködés erősítésére, a fenntartható falusi turizmus népszerűsítésére és a hagyományok megőrzésére gasztronómiai és néprajzi örökségek bemutatásával.
Egyik legfontosabb célunk az volt, hogy közelebb hozzuk az embereket a turizmus világához – mondta Csala Gabriella a Szó-Tér Egyesület elnöke. Tíz kiállító van itt most jelen, akik a térség valamely pontjáról érkeztek ide. Van termelő Röszkéről, Rúzsáról és Mórahalomról is
– egészítette ki.
A mai esemény remek lehetőséget biztosított arra, hogy a termelők bemutathassák házi portékáikat. Sajtokat, kézműves söröket, savanyúságot és házi rétest is falatozhattak a jelen lévő érdeklődök.
A RURAL FOODTOUR projektbemutató az AgórábanFotók: Török János
– A projekt keretei között egy katalógust is készítettünk, melynek célja, hogy bemutassa Szerbia és Magyarország régiójának ökológiai, bio és hagyományos élelmiszer-termelésének gazdaságát és sokszínűségét.
A kiadványban húsz gondosan kiválasztott termelőt mutatnak be, akiknek munkája, termékei és turisztikai potenciálja a hagyományok, a fenntarthatóság és a modern falusi turizmus ötvözetét képviselik.
A kiállításmegnyitó hatalmas tömeget vonzott be
Az eseményt Csala Gabriella a Szó-Tér Egyesület elnöke, Dr. Molnár Gyula biológus, természetfotós és Boris Schuman, a Digitális Régió Egyesület munkatársa nyitotta meg.
A Rural Foodtour, avagy a tanyasi élelmiszerturizmus a közösségi élmények és a magyar – szerb kapcsolat lenyomata
– mondta beszédében Dr. Molnár Gyula biológus, természetfotós.
A filmes táborban megjelent fiatalok közös munkájának gyümölcse a kiállítás
Az uniós projekt során egy filmes táborra is sor került, amelyen több lelkes fiatal is részt vett. Forgatásokon próbálhatták ki magukat, nem mellesleg a kiállított fényképeket is ők maguk készítették.
A forgatások alkalmával a fiatalok tíz rövidfilmet készítettek, amelyek a termelők munkásságának mindennapjait dolgozzák meg. Ezeket az alkotásokat már több filmszemlére is beneveztük, de helyi és határon túli televíziókban is megjelennek majd
– mondta Csala Gabriella a Szó-Tér Egyesület elnöke.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ki lopni, ki aludni tért be – a mesterséges intelligencia eddig bírta, végül embert kellett hívni az első okosboltba