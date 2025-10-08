október 8., szerda

Különleges együttműködés

3 órája

Tanyasi élet új nézőpontból: fiatal filmesek és termelők közös projektje varázsolta el a szegedieket – galériával

Címkék#Szent Györgyi Albert Agóra#együttműködés#kiállítás

A Szó-Tér Egyesület és a Digitális Régió Egyesület projektzáró kiállítással és termékkóstolóval készült. A határokon átívelő együttműködésének egyik meghatározó eseménye volt a mai. A „Pillanatképek a térség gazdálkodóinak mindennapjaiból” című tárlatot október 8-án, 11 órakor nyitották meg az Agóra aulájában.

Kis Zoltán

A „Pillanatképek a térség gazdálkodóinak mindennapjaiból” című tárlatot október 8-án, 11 órakor nyitották meg a Szent-Györgyi Albert Agóra aulájában. A Szó-Tér Egyesület és a Digitális Régió Egyesület közös programmal és termékkóstolóval várta az érdeklődőket.

Az Agóra aulájában kóstolják az ételeket.
A Szó-Tér Egyesület és a Digitális Régió Egyesület közös programmal és termékkóstolóval várta az érdeklődőket az Agórában. Fotó: Török János 

A RURAL FOODTOUR projektbemutató az Agórában

Az Interreg IPA Magyarország – Szerbia projekt azzal a céllal indult, hogy összekapcsolja a régiót a bio és hagyományos élelmiszer-termelés népszerűsítése révén. Nagy figyelmet fordítottak a határon átnyúló együttműködés erősítésére, a fenntartható falusi turizmus népszerűsítésére és a hagyományok megőrzésére gasztronómiai és néprajzi örökségek bemutatásával. 

Egyik legfontosabb célunk az volt, hogy közelebb hozzuk az embereket a turizmus világához – mondta Csala Gabriella a Szó-Tér Egyesület elnöke. Tíz kiállító van itt most jelen, akik a térség valamely pontjáról érkeztek ide. Van termelő Röszkéről, Rúzsáról és Mórahalomról is 

– egészítette ki.

A mai esemény remek lehetőséget biztosított arra, hogy a termelők bemutathassák házi portékáikat. Sajtokat, kézműves söröket, savanyúságot és házi rétest is falatozhattak a jelen lévő érdeklődök.

A RURAL FOODTOUR projektbemutató az Agórában

Fotók: Török János

– A projekt keretei között egy katalógust is készítettünk, melynek célja, hogy bemutassa Szerbia és Magyarország régiójának ökológiai, bio és hagyományos élelmiszer-termelésének gazdaságát és sokszínűségét.

A kiadványban húsz gondosan kiválasztott termelőt mutatnak be, akiknek munkája, termékei és turisztikai potenciálja a hagyományok, a fenntarthatóság és a modern falusi turizmus ötvözetét képviselik.

A kiállításmegnyitó hatalmas tömeget vonzott be 

Az eseményt Csala Gabriella a Szó-Tér Egyesület elnöke, Dr. Molnár Gyula biológus, természetfotós és Boris Schuman, a Digitális Régió Egyesület munkatársa nyitotta meg. 

A Rural Foodtour, avagy a tanyasi élelmiszerturizmus a közösségi élmények és a magyar – szerb kapcsolat lenyomata 

– mondta beszédében Dr. Molnár Gyula biológus, természetfotós. 

A filmes táborban megjelent fiatalok közös munkájának gyümölcse a kiállítás 

Az uniós projekt során egy filmes táborra is sor került, amelyen több lelkes fiatal is részt vett. Forgatásokon próbálhatták ki magukat, nem mellesleg a kiállított fényképeket is ők maguk készítették. 

A forgatások alkalmával a fiatalok tíz rövidfilmet készítettek, amelyek a termelők munkásságának mindennapjait dolgozzák meg. Ezeket az alkotásokat már több filmszemlére is beneveztük, de helyi és határon túli televíziókban is megjelennek majd 

– mondta Csala Gabriella a Szó-Tér Egyesület elnöke. 

