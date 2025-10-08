Tanyasi élet új nézőpontból: fiatal filmesek és termelők közös projektje varázsolta el a szegedieket – galériával

A „Pillanatképek a térség gazdálkodóinak mindennapjaiból” című tárlatot október 8-án, 11 órakor nyitották meg a Szent-Györgyi Albert Agóra aulájában. A Szó-Tér Egyesület és a Digitális Régió Egyesület közös programmal és termékkóstolóval várta az érdeklődőket.

A Szó-Tér Egyesület és a Digitális Régió Egyesület közös programmal és termékkóstolóval várta az érdeklődőket az Agórában. Fotó: Török János

A RURAL FOODTOUR projektbemutató az Agórában

Az Interreg IPA Magyarország – Szerbia projekt azzal a céllal indult, hogy összekapcsolja a régiót a bio és hagyományos élelmiszer-termelés népszerűsítése révén. Nagy figyelmet fordítottak a határon átnyúló együttműködés erősítésére, a fenntartható falusi turizmus népszerűsítésére és a hagyományok megőrzésére gasztronómiai és néprajzi örökségek bemutatásával.

Egyik legfontosabb célunk az volt, hogy közelebb hozzuk az embereket a turizmus világához – mondta Csala Gabriella a Szó-Tér Egyesület elnöke. Tíz kiállító van itt most jelen, akik a térség valamely pontjáról érkeztek ide. Van termelő Röszkéről, Rúzsáról és Mórahalomról is

– egészítette ki.

A mai esemény remek lehetőséget biztosított arra, hogy a termelők bemutathassák házi portékáikat. Sajtokat, kézműves söröket, savanyúságot és házi rétest is falatozhattak a jelen lévő érdeklődök.