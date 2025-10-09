október 9., csütörtök

2 nap, 37 zamat

46 perce

Bor, Beatles, buli: így pezseg az Algyői Borfesztivál a hétvégén

Címkék#rock and roll#koncert#Algyő#népdal#borfesztivál

Borral és zenével, derűvel és vidámsággal fűszerezik az őszt. Az Algyői Borfesztivál harmadjára is ott kezdődik, ahol a mókuskerék véget ér: összeköti a szomszédokat, a barátokat, de az idegeneket is. DÍjnyertes borokat is lehet kóstolni pénteken és szombaton.

Delmagyar.hu

Bőven méri a vigasságot ősszel Algyő közössége. Még ott dübörög Algyő Napjának jó kedve a fülekben és a szívekben, de már új ünnepre készül a elepülés közössége. Október 10-11-én immár harmadik alkalommal rendezik meg a Fő téren a III. Algyői Borfesztivált, amely néhány év alatt a környék egyik legkedvesebb őszi programjává nőtte ki magát. Nem csoda, hiszen a fesztivál egyszerre szól a helyi közösségről, a minőségi borokról és arról a jóleső nyugalomról, amit csak egy koraőszi borozás tud előhozni. 

Tavaly sikeres volt az Algyői Borfesztivál
Tavaly így mulattak az Algyői Borfesztivál résztvevői. Idén újratöltik nem csak a poharakat, de jó kedvet is. Archív fotó: Karnok Csaba

Rock'n Rolltól a népdalokig dübörög az Algyői Borfesztivál zenei menüje

Már pénteken délután három órakor elkezdődik a vigasság. A színpadon a Beatles Night, a Travel Trió és a Diary of Sarah gondoskodik majd a zamatos borohoz illő zenéről. Szombaton fellép a Búzavirág dalkör, Canjavec Panna, Molnár Csinszka, a Parlando énekegyüttes, valamint Frederik Cornelius és a Pumpkins Trió váltják egymást a színpadon. A fesztiválzáró együttes vendége Kelemen Marci lesz, aki édesapjával évről évre rock'n roll rajongók százait táncoltatja meg az Öreg Rocker Bulik alkalmával. 

Díjnyertes borok a kínálatban

A harmadik Algyői Borfesztiválon 37 féle bort kínálnak a standoknál. A borászatok közül megkóstolhatók lesznek Sike Tamás, a Fivérek Borbirtok, a Kontyos Borház, Lelovits Tamás és a Vesztergombi Pincészet tételei is. Valamint két olyan pincészet is kitelepül Algyőre, amelyek borukkal arany minősítést szereztek idén a 29. Szegedi Borfesztiválon: a Csanádi Szőlőbirtok Cabernet Sauvignon rozé 2024 bora és a Vinatus Szőlőbirtok és Pincészet Cabernet Franc 2018-as bora is bekerült a díjnyertes borok közé a vármegyeszékhely bormustráján. Összefoglalván tehát, garantáltan mindenki megtalálhatja a maga kedves ízét és zamatát. 

Az Algyői Borfesztiválon az egész falu, a barátok, a szomszédok és az ismeretlenek is békésen, derűvel férnek meg egymás mellett, egy asztalnál. A napi kapkodást a borospoharak halk koccanása, a fülbemászó zene és a közösségi jókedv csillapítja le. Ahol bárki saját bőrén tapasztalhatja meg Algyő szlogenjét, hogy „algyőinek lenni jó”.

 

