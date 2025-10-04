október 4., szombat

Szegedi hírek

1 órája

A szurikáták vitték el a show-t a Szegedi Vadasparkban az állatok világnapján – galériával

Címkék#Szegedi Vadaspark#szurikáta#állatok világnapja

A Szegedi Vadaspark a hétvégén is gazdag és változatos programmal várta és még várja látogatóit. Az apropót ezúttal az állatok világnapja adta, ami három napon keresztül nyújtott remek időtöltést vendégeinek.

Imre Péter

Az állatok világnapja programsorozat első napján az óvodások és az iskolások vehették birtokba a Szegedi Vadasparkot, szombaton már a családokat, gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket várta programokkal, játékos feladatokkal az intézmény.

Állatok világnapja a szegedi vadasparkban a szurikáták főszereplésével
Az állatok világnapja alkalmából játékok várták a gyerekeket a Szegedi Vadasparkban, de a nagy kedvencek a szurikáták maradtak. Fotó: Török János

Állatok világnapja

Bár szombaton délelőtt nem sütött hét ágra a Nap, és hűvös, „kabátos” idő volt – ez a helyzet délutánra kicsit megváltozott –, a családok az apróbb és nagyobbacska gyerekekkel mégis sorba álltak a Vadaspark bejáratánál. A gyerkőcök között akadt, aki állattal érkezett a sétára, a játékos kalandokra és beengedték vele. A rózsaszínű majom békésen üldögélt gazdija karján, meg sem mozdult, igaz, plüss-kedvenc volt.

Etessük meg az őzeket!

Az állatok világnapján az állatok játszották a főszerepet. – Etessük meg az őzeket! – hallatszott több fiútól, lánytól a szülőknek szóló kérés-parancs. Eleséget automatából lehet vásárolni, az egyik megvételéhez 5 forinttal járultunk hozzá. A patások pedig örömmel fogyasztották a tenyérből kínált finom eleséget. De az igazi sztárok a szurikáták voltak, pontosabban maradtak, sokan figyelték mozgásukat, jól szervezett közösségi életüket. Nem messze onnan, az Elefántház közelében játékok, játékos feladványok várták a gyerekeket, akik szívesen kipróbálták mindegyiket. Népszerű volt az, amelyiknél egy dobozba kellett benyúlni és tapintással megállapítani, mi rejtőzik benne, például agancs és levedlett kígyóbőr.

Délután a Szegedi Vadaspark állatainak örökbefogadói számára kínáltak programot, az Elefántháztól indulva testközelből találkozhattak kedvenceikkel, és megismerhették gondozóik munkáját.

Állatok világnapja a Szegedi Vadasparkban

Fotók: Török János

Vasárnapi program

A tervek szerint október 5-én, vasárnap a Szegedi Gombász Egyesület települ ki a Vadasparkba – az időjárás még közbeszólhat – gombasimogatóval, aminek során a látogatók 10 és 14 óra között minden érdekeset és lényegeset megtudhatnak a gombákról és kérdéseket is feltehetnek a szakértőknek.

Szegedi hírek

