A szurikáták vitték el a show-t a Szegedi Vadasparkban az állatok világnapján – galériával
A Szegedi Vadaspark a hétvégén is gazdag és változatos programmal várta és még várja látogatóit. Az apropót ezúttal az állatok világnapja adta, ami három napon keresztül nyújtott remek időtöltést vendégeinek.
Az állatok világnapja programsorozat első napján az óvodások és az iskolások vehették birtokba a Szegedi Vadasparkot, szombaton már a családokat, gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket várta programokkal, játékos feladatokkal az intézmény.
Állatok világnapja
Bár szombaton délelőtt nem sütött hét ágra a Nap, és hűvös, „kabátos” idő volt – ez a helyzet délutánra kicsit megváltozott –, a családok az apróbb és nagyobbacska gyerekekkel mégis sorba álltak a Vadaspark bejáratánál. A gyerkőcök között akadt, aki állattal érkezett a sétára, a játékos kalandokra és beengedték vele. A rózsaszínű majom békésen üldögélt gazdija karján, meg sem mozdult, igaz, plüss-kedvenc volt.
Etessük meg az őzeket!
Az állatok világnapján az állatok játszották a főszerepet. – Etessük meg az őzeket! – hallatszott több fiútól, lánytól a szülőknek szóló kérés-parancs. Eleséget automatából lehet vásárolni, az egyik megvételéhez 5 forinttal járultunk hozzá. A patások pedig örömmel fogyasztották a tenyérből kínált finom eleséget. De az igazi sztárok a szurikáták voltak, pontosabban maradtak, sokan figyelték mozgásukat, jól szervezett közösségi életüket. Nem messze onnan, az Elefántház közelében játékok, játékos feladványok várták a gyerekeket, akik szívesen kipróbálták mindegyiket. Népszerű volt az, amelyiknél egy dobozba kellett benyúlni és tapintással megállapítani, mi rejtőzik benne, például agancs és levedlett kígyóbőr.
Délután a Szegedi Vadaspark állatainak örökbefogadói számára kínáltak programot, az Elefántháztól indulva testközelből találkozhattak kedvenceikkel, és megismerhették gondozóik munkáját.
Állatok világnapja a Szegedi VadasparkbanFotók: Török János
Vasárnapi program
A tervek szerint október 5-én, vasárnap a Szegedi Gombász Egyesület települ ki a Vadasparkba – az időjárás még közbeszólhat – gombasimogatóval, aminek során a látogatók 10 és 14 óra között minden érdekeset és lényegeset megtudhatnak a gombákról és kérdéseket is feltehetnek a szakértőknek.
