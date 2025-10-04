A szurikáták vitték el a show-t a Szegedi Vadasparkban az állatok világnapján – galériával

Az állatok világnapja programsorozat első napján az óvodások és az iskolások vehették birtokba a Szegedi Vadasparkot, szombaton már a családokat, gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket várta programokkal, játékos feladatokkal az intézmény.

Az állatok világnapja alkalmából játékok várták a gyerekeket a Szegedi Vadasparkban, de a nagy kedvencek a szurikáták maradtak. Fotó: Török János

Állatok világnapja

Bár szombaton délelőtt nem sütött hét ágra a Nap, és hűvös, „kabátos” idő volt – ez a helyzet délutánra kicsit megváltozott –, a családok az apróbb és nagyobbacska gyerekekkel mégis sorba álltak a Vadaspark bejáratánál. A gyerkőcök között akadt, aki állattal érkezett a sétára, a játékos kalandokra és beengedték vele. A rózsaszínű majom békésen üldögélt gazdija karján, meg sem mozdult, igaz, plüss-kedvenc volt.

Etessük meg az őzeket!

Az állatok világnapján az állatok játszották a főszerepet. – Etessük meg az őzeket! – hallatszott több fiútól, lánytól a szülőknek szóló kérés-parancs. Eleséget automatából lehet vásárolni, az egyik megvételéhez 5 forinttal járultunk hozzá. A patások pedig örömmel fogyasztották a tenyérből kínált finom eleséget. De az igazi sztárok a szurikáták voltak, pontosabban maradtak, sokan figyelték mozgásukat, jól szervezett közösségi életüket. Nem messze onnan, az Elefántház közelében játékok, játékos feladványok várták a gyerekeket, akik szívesen kipróbálták mindegyiket. Népszerű volt az, amelyiknél egy dobozba kellett benyúlni és tapintással megállapítani, mi rejtőzik benne, például agancs és levedlett kígyóbőr.

Délután a Szegedi Vadaspark állatainak örökbefogadói számára kínáltak programot, az Elefántháztól indulva testközelből találkozhattak kedvenceikkel, és megismerhették gondozóik munkáját.