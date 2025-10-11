október 11., szombat

Vajdasági és helyi diákok hangja a világűrben: így szerepeltek együtt Kapu Tiborral

Címkék#Bagossy Brothers Company#Kapu Tibor#Vajdaság#Szeged#űrhajós

Vajdasági és szegedi diákok hangja csendült fel a világűrben. A magyar űrhajós, Kapu Tibor, és a Bagossy Brothers Company különleges videoklipjében a fiatalok is szerepet kaptak.

Berecz Blanka

Vajdasági iskolások hangja az űrig jutott: ritka lehetőséget és életre szóló élményt kaptak a Szerbiában élő magyar diákok. Kapu Tibor kutatóűrhajós és a Bagossy Brothers Company segítői lehettek. 

Bagossy Brothers
Vajdasági és szegedi diákok szerepeltek a Bagossy Brothers Company új klipjében. Fotó: Dr. Pásztor Bálint / Facebook 

Vajdasági és szegedi diákok a Bagossy Brothers Visszajövök klipjében 

A szabadkai Majsai Úti Általános Iskola, a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói, valamint a szegedi Tabán Kórus énekszóval csatlakozhattak a Kapu Tiborral készült videókliphez, amelyben a népszerű zenekar Visszajövök című dala csendül fel. A videóban Kapu Tibor, aki 45 év után magyarként másodikként jutott fel az űrbe, gitárt ragadott. A klip a felszállás izgalmas pillanataival kezdődik, miközben az űrhajós már hajójában pengeti a dal első akkordjait. A vajdasági iskolások és a szegedi kórus énekhangja a dal refrénjében hallható.

Bognár Beáta, a szabadkai iskola igazgatója lapunknak elmondta, hogy a Kapu Tiborral való közös szereplés a diákok és a szülők számára is hatalmas megtiszteltetés volt.

– Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy a tanulók egy ilyen különleges produkcióban szerepelhettek. Ez nem sokaknak adatik meg, mi nagyon büszkék vagyunk rá – fogalmazott. Elárulta, hogy a videóklipre a nyári szünetben készültek fel Radetity Ádám zenetanárral. A gyerekek mindössze csak arról tudtak, hogy egy forgatáson vesznek részt, de azt nem sejtették, hogy az anyaország hősével szerepelhetnek együtt. Az eredmény minden várakozást felülmúlt.

A dal egyébként még csak négy napja került fel a YouTube-ra, de már 140 ezer megtekintést számlál, ezzel bekerült a 17. legfelkapottabb slágerek közé.

Magyarország 45 év után újra megmutatta a tehetségét a világnak

A projekt a Nemzetpolitikai Államtitkárság felkérésére, a Vajdasági Magyar Szövetség javaslatára valósult meg. Az éneket a szabadkai Pannon Televízió munkatársai vették fel. Prof. dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke így fogalmazott a szereplésről:

– Büszkeség számunkra, hogy a vajdasági magyar fiatalok hangja is felcsendülhetett a világűrből érkező dallal együtt. A közösségünk tehetsége és jelenléte mindenhol értéket jelent – itthon, a Kárpát-medencében, és immár a világűrből felcsendülő dalban is – írta bejegyzésében.

Kapu Tibor kutatóűrhajós még augusztusban tért haza a világűrből. Hazatérése után háláját kifejezte mindenkinek, aki segítette a felkészülés és az űrmisszió során. Kapu Tibor kiemelte: Magyarország az űrben elvégzett kutatásoknak köszönhetően éveket lépett előre a biológia és az orvostudomány területén. Még aznap bejelentette, hogy a HUNOR program folytatódni fog.

 

 

