Filmfesztivál

Tegnap, 14:20

Szegedre érkezik a Skandináv Filmhét, világsikerek a Belvárosi Moziban

Címkék#filmvetítések#Belvárosi mozi#filmfesztivál

Szegedre érkeznek a skandináv mozi legnagyobb dobásai. Idén októberben kilenc filmalkotás is visszaköszön a Belvárosi Mozi vásznain.

Kis Zoltán

Szeged kulturális életének egyik legikonikusabb helyszíne a Belvárosi Mozi, amely hosszú évek óta szolgál a filmrajongók találkozóhelyeként. Az épület nem csupán különleges atmoszférájával ejti rabul a látogatókat, hanem azzal is, hogy a legfrissebb művészfilmek, nemzetközi alkotások és tematikus programsorozatok állandó otthona. 

Belvárosi Mozi
Szegedre érkeznek a skandináv mozi legnagyobb dobásai: idén októberben kilenc filmalkotás is visszaköszön a Belvárosi Mozi vásznain.  Archív Fotó: Kuklis István

Skandináv Filmhét a Belvárosi Mozi szervezésében

Budapesten szeptember 25. és október 1. között rendezik meg az idei Skandináv Filmfesztivált. A budapesti helyszín mellett idén újra csatlakozik a szegedi mozi is, ahol október 2–8. között tekinthető meg a skandináv film színe-java. A programsorozat részeként megtekintehetjük többet között a Fattyú, az Álmok és Az igazság bajnokai című filmalkotásokat is. Ezek mellett több dán, svéd és norvég produkciónak is szemtanúi lehetünk. 

Az első vetítés 

A filmfesztivál első napjának repertoárján A fattyú és az Álmok címet viselő filmek szerepelnek. Ezeket az alkotásokat október 2-án, 17:45-ös és 20:15-ös kezdéssel tekinthetjük meg a Csőke József teremben.

További alkalmak 

  • október 3.: Az igazság bajnokai (17:45) / Álmok (20:15)
  • október 4.: Apák és anyák (15:45) / Az utolsó viking (17:45) / Álmok (20:15) 
  • október 5.: Lótolvajok (15:30) / Még egy kört mindenkinek (17:45) / Álmok (20:15) 
  • október 6.: Svéd torpedó (17:45) / Álmok (20:15) 
  • október 7.: A köztársaság sasmadarai (17:45) / Álmok (20:15) 
  • október 8.: A szomorúság háromszöge (17:45) / Álmok (20:30) 

A filmeket minden esetben a Belvárosi Mozi Csőke József termében vetítik, eredeti nyelven, de feliratosan. 

 

