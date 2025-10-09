október 9., csütörtök

Dénes névnap

Teltház Szegeden is: már több mint 14 ezren látták a magyar filmet

Alig egy hét telt el a premier óta, de az Egykutya című magyar filmet már több mint 14 ezren látták, Szegeden is teltházasak a napi két vetítések. A Belvárosi Mozi rekordszámú nézőt fogadhatott.

Berecz Blanka

Alig egy hete volt a premiervetítés, de már több mint 14 ezren látták a nagysikerű Egykutya című magyar filmet. A hazai alkotás Szegeden is rendkívül népszerű, teltházasak a napi két vetítések, a Belvárosi Mozi is megtelik a magyar film rajongóival. 

Belvárosi Mozi
A Belvárosi Mozi kínálatában jelenleg az Egykutya című film a legnépszerűbb. Fotó: Kuklis István 

Az Egykutya film a belvárosi moziban is népszerű

Már több mint 14 ezren látták az Oscar-díjas Deák Kristóf legújabb filmjét, az Egykutyát. A premiert az országos Cinema City Filmünnepen vetítették, a múlt hétvégén pedig a kasszasiker sztárjai Szegedre is ellátogattak, ahol közönségtalálkozón találkozhattak a nézőkkel.

A hatalmas érdeklődés miatt újabb közönségtalálkozókat szerveznek országszerte, immár nemcsak a Filmünnep apropóján. A nézők a következő hetekben több városban is találkozhatnak az Egykutya szereplőivel, és személyesen beszélgethetnek velük a film üzenetéről, valamint kulisszatitkairól.

A produkció az elmúlt napokban az ország harmadik legnézettebb filmje lett – Szegeden sincs ez másként.

– Az Egykutya című film nálunk is nagy sikert arat, jelenleg napi két előadásban vetítjük, és a következő műsorokra is szép nézőszámot várunk – mondta lapunknak Takács Éva, a Belvárosi Mozi vezetője.

Az Egykutya története egy generációs találkozásról szól. Patika (Döbrösi Laura) nyolc év után váratlanul összehívja egyetemi barátait egy vacsorára. A kezdetben ártatlannak tűnő összejövetel azonban hamar feszültségekkel telik meg. A régi emlékek, elfojtott konfliktusok és eltérő világnézetek lassan felszínre törnek – az este végére kiderül, hogy a találkozónak nyomós oka volt.

A film egyszerre szól barátságról, elengedésről, és arról, hogy megérteni egymást néha valóban élet-halál kérdése.

 

Szegedi hírek

