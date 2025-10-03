Visszatér a vászonra a közönségkedvenc „Hogyan tudnék élni nélküled” film

Három napig minden a filmekről szól. Idén ősszel ismét megrendezik a Cinema City Filmünnepet. Október 2. és 5. között premier vetítésekkel és közönségtalálkozókkal várják a közönséget Szegeden is. Vasárnap egy új magyar film szereplői és rendezője érkeznek a napfény városának mozijába.

A Cinema City Filmünnep Szegeden is közönségtalálkozókkal és premier vetítésekkel vár. Illusztráció: Shutterstock

Cinema City Filmünnep Szegeden

A program kínálatában idén is akad bőven izgalom. Premier előtt lesz látható a magyar posztapokaliptikus horror, a Silent Zone, a látványos kínai animáció, a Nezha - A lázadó démon legendája, valamint Mads Mikkelsen főszereplésével Az utolsó Viking. Külön figyelmet kap Deák Kristóf új alkotása, az Egykutya, amely a CineFest közönségdíját is elnyerte. A történelmi vonalat erősíti az 1242- A nyugat kapujában, míg a horror rajongóinak az ausztrál-amerikai koprodukcióban készült Együtt ígér borzongató perceket.

Az ikonikus Avatar: A víz útja 3D-ben tér vissza a vászonra. A Filmünnepen újra műsorra tűzik a nagy sikerű Futni mentem című dokumentumfilmet, valamint a közönségkedvenc Hogyan tudnék élni nélküled is visszatér, amely már több mint egymillió nézőt vonzott.

Találkozás a sztárokkal Szegeden

A nézők személyesen is találkozhatnak alkotókkal és színészekkel Szegeden. Az Egykutya közönségtalálkozója vasárnap este, október ötödikén, hat órakor kezdődik Az Egykutya stábja, köztük Deák Kristóf, rendező, valamint Bakonyi Alexa, Döbrösi Laura, Tenki Dalma és Tóth Károly, a Filmünnep mind a négy napján több mint tíz helyszínen tart közönségtalálkozókat.

Az Egykutya története egy generációs találkozásról szól. Patika (Döbrösi Laura) nyolc év után váratlanul összehívja egyetemi barátait egy vacsorára. A kezdetben ártatlannak tűnő összejövetel azonban hamar feszültségekkel telik meg. A régi emlékek, elfojtott konfliktusok és eltérő világnézetek lassan felszínre törnek, az este végére kiderül, hogy a találkozónak nyomós oka volt. A film egyszerre szól barátságról, elengedésről és arról, hogy megérteni egymást néha valóban élet-halál kérdése.