Makón megmutatták, hogy a népi motívum is lehet kifutóra való – videóval

– Nagyon szeretem az ilyen jellegű ruhákat, szoknyákat. Van belőlük a ruhatáramban jó néhány – mondta a népi motívumokkal ékesített, illetve ilyen stílusjegyeket magukon viselő öltözékekről harmadéves makói joghallgató, Németh Jázmin. Ő volt az egyike azoknak a hölgyeknek, akik szerdán a József Attila Gimnázium diákjait egy alkalmi divatbemutatón ilyen modern ruhakölteményekkel ismertettek meg. Jázmin az egyetemen is szívesen hord ilyeneket, igyekszik adni a megjelenésére. Szerinte a díszítések, hímzések, gombok teszik ezeket egyedivé, menővé.

A divatbemutató hölgyei, két oldalt Szikszai Zsuzsannamúzeumigazgató és Szabó aranka divattervező. Fotó: Szabó Imre

Tovább élő motívumok

A gimnáziumi program a makói József Attila Múzeum egyik külső rendezvénye volt. Szikszai Zsuzsanna igazgató, aki a fiataloknak megmutatott néhány darabot az intézmény gazdag néprajzi gyűjteményéből, azt mondta, őszi fesztiváljuk témája idén a múzeum és a divat. Ennek apropóján beszélt arról, mi mindent viseltek régen a lányok-asszonyok, illetve ezek milyen jelentést hordoznak és üzenetük miként él tovább napjainkban.

– Régen ha egy nőre ránéztek, a viselete elárulta, mely tájegység szülötte, milyen a társadalmi helyzete, a kora, a családi állapota. Érdekes, hogy a férfiak viselete kevésbé volt változatos, illetve informatív – jegyezte meg. Hozzátette, annak idején az embereknek kevesebb ruhájuk volt, ezek értékesebbek voltak és nagyon vigyáztak rájuk – ezért is kerülhetett belőlük sok a múzeumba.

A divatbemutató megálmodója

A múzeumi ismertetőt színesítő divatbemutató ruháit Szabó Aranka makói divattervező alkotta, aki már a kétezres évek óta szívügyének tekinti a hagyományok továbbvitelét a modern ruhákban.

– Minden kollekciónak megvan a maga egységes stílusa. Igyekszem úgy átemelni a korabeli jegyeket, díszítéseket napjaink viseletébe, hogy tükrözzenek egyfajta harmóniát – hangsúlyozta. Tapasztalatai szerint ezek iránt az egyedi tervezésű ruhák iránt óriási az érdeklődés.

– Miután a lányok egy ilyen szép, rájuk szabott ruhát felvesznek, már igénylik. Örömmel látom, hogy a magyar hagyomány, a hazai népi kultúra ilyen módon is tovább él – mondta.