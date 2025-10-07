Tizenötödik alkalommal rendezik meg a dorozsmai Tökfesztivált

A rendezvény október második hétvégéjén kerül megrendezésre, pénteken és szombaton, és minden korosztály számára kínál élménydús programokat – legyen szó gyerekekről, családokról vagy felnőttekről.

A dorozsmai Tökfesztivál idén is igazi közösségi ünneppé válik: zenével, halászléfőzéssel és töklámpások fényében ünnepelnek a dorozsmaiak.

Fotó: DM

Két nap szórakozás és közösség a dorozsmai Tökfesztiválon

A fesztivál péntek délelőtt a gyerekekről szól. A szervezők színes, vidám programkavalkáddal készülnek: a Helikoffer együttes zenés gyerekkoncertje mellett rendőrségi bemutató, kézműves foglalkozások, csillámtetkó, csocsó, rodeóbika, ugrálóvár és pónilovaglás is várja az apróságokat – mindez ingyenesen.

Délután öt órakor Ruzsa Roland önkormányzati képviselő és Mihálffy Béla országgyűlési képviselő közösen köszöntik az elmúlt egy évben született dorozsmai újszülötteket a „Tökmagok köszöntése” című ünnepi pillanat keretében. Ezt követően, 18:30-tól indul a hagyományos és minden évben népszerű töklámpás felvonulás.

Szombaton felnőtteknek főnek a halak – sztárvendégek, stand-up, koncert

A szombati nap a felnőtteké: már reggel megkezdődik a híres Hallé-főző verseny, amely mára a fesztivál egyik leglátogatottabb programpontjává vált. A főzőversenyhez kapcsolódóan idén különleges gasztrós stand-up show is várja az érdeklődőket: Kádár Mónika és Beleznay Endre szórakoztatják majd a kilátogatókat.

Délután Ruzsa Roland önkormányzati képviselő és Várkonyi Tibi közösen látogatják végig a főzőcsapatokat, ahol közösen éneklik majd a jól ismert slágereket.

A délutáni színpadi programok mellett átadásra kerülnek a képviselői kitüntetések is, majd este 18:30-tól a fesztivál egyik legnagyobb attrakciója következik: fellép a Kozmix együttes. A koncert után egészen 23 óráig diszkóval folytatódik a mulatság a Művelődési Ház nagytermében.

Szervezői nyilatkozat: Kozmix, támogatók, köszönet

A rendezvény kapcsán Ruzsa Roland önkormányzati képviselő is nyilatkozott:

– Büszke vagyok arra, hogy elődeim munkáját tovább tudtam vinni, és az idei évben is aktívan részt vehettem a Tökfesztivál megszervezésében. Külön öröm számomra, hogy végre sikerült elhoznunk a Kozmixot Kiskundorozsmára. Régóta szerettük volna őket vendégül látni, de eddig vagy az időpont nem volt megfelelő, vagy nem álltak rendelkezésünkre azok az anyagi források, amelyek szükségesek voltak a fellépésükhöz. Idén azonban Mihálffy Béla országgyűlési képviselő úr támogatásának köszönhetően sikerült ezt megvalósítanunk. Ezúton is hálásan köszönjük képviselő úr segítségét, aki az idei évben is az egyik fő támogatója rendezvényünknek.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a Művelődési Ház dolgozóinak a példaértékű szervezőmunkáért, valamint a helyi vállalkozóknak, akik szintén sokat tettek azért, hogy idén is megrendezésre kerülhessen a Tökfesztivál. Egy ilyen közösségi esemény mögött mindig egy összetartó közösség áll – és mi, dorozsmaiak méltán lehetünk büszkék erre.

A fesztivál minden érdeklődőt szeretettel vár – érdemes kilátogatni, hiszen garantált a jó hangulat, a kiváló programok és a finom falatok!