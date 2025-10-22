Ötvenéves a legendás szegedi zenekar, különleges módon ünnepelték

A Magyar Posta különleges bélyegblokkot adott ki az idén 50 éves, Szegedről indult East zenekar tiszteletére. A bemutatót Budapesten tartották, ahol az együttes első három albumának – Játékok, Hűség és Rések a falon – újrakiadása is megjelent CD-n. Az East a nyolcvanas évek magyar progresszív rockjának egyik legfontosabb formációja volt, amelyet Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. alelnöke is kiemelt az eseményen.

Az East zenekar alapítója elmondta, hogy újra kiadják néhány lemezüket. Fotó: Hatházi Tamás/MTI

A bélyegblokkot Szurcsik József, a zenekar több lemezborítóját is jegyző Munkácsy-díjas grafikusművész tervezte. Az emberi és természeti motívumokat ötvöző blokk 40 ezer perforált és 4000 vágott példányban készült, 1610 forintos névértékkel. A bemutatón jelen voltak az East alapítói és zenészei, köztük Móczán Péter, Varga János, Pálvölgyi Géza és Király István is. Móczán felidézte, hogy első budapesti fellépésük ugyanabban az épületben volt, ahol most a bemutató zajlott.

Első budapesti fellépésünk ugyanabban az épületben, a Petőfi Sándor utca 5. szám alatt volt, mint a FUGA, ahol a bélyegblokkot most kibocsátották. A hetvenes évek végén itt az I. emeleten egy dzsesszklub működött, ahová befogadtak minket, talán mert akkor még mi is instrumentális zenét játszottunk

– fogalmazott a basszusgitáros.

A zenész az MTI-nek elmondta, hogy a közeljövőben a tervek szerint újra megjelenik CD-n az Áldozat - Szodoma című East CD is.

Olyan egyéni úton jártunk, amire korábban nem lépett más Magyarországon. A progresszív rock világszerte a hetvenes években lett népszerű, elsősorban a Pink Floyd, a Genesis, a Yes és a King Crimson miatt, mellettük a lengyel SBB is példa volt számunkra. Utóbbiakkal, még az East megalakulása előtt, 1974-ben az Angyalok zenekarral egy fesztiválon léptünk fel Lengyelországban

– jegyezte meg Móczán Péter.

Szegedről indult az East zenekar

Az East története Szegeden kezdődött az Angyalok zenekarban, ahol Móczán Péter és Király István a hetvenes évek elején zenéltek együtt. Innen nőtte ki magát az a zenekar, amely később nemzetközi sikereket ért el Japánban, Hollandiában és Nyugat-Berlinben is. Az East mindig hű maradt szegedi gyökereihez és egyéni zenei útjához, amely a hazai rocktörténet egyik legkülönlegesebb fejezete lett. Az első három album most felújított hangzással és bónuszfelvételekkel jelent meg a GrundRecords kiadásában.