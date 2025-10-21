Egy est, ahol a zene és a szenvedély találkozik: jön az Éj Eleganciája Szegedre

November 11-én különleges utazásra hívja a közönséget az Éj Eleganciája produkció, ami a musicalek világát ötvözi egy kis szenvedéllyel, titokkal és érzelemmel.

Az Éj Eleganciája november 11-én a szegedi IH Rendezvényközpontban várja a közönséget. Fotó: IH

Az Éj Eleganciája: legendás dalok és időtlen érzelmek

A színpadon musicallegendák dalai kelnek majd életre. Elhangzik majd a Az Operaház Fantomja, Rómeó és Júlia, Macskák és olyan világslágerek, melyek úgy simítják meg a lelket, mint egy régen vágyott ölelés. A szegedi IH Rendezvényközpontban Mahó Andrea, Csengeri Attila és Kovács Gábor előadásában csendülnek fel ezek az ismert musicalek. A trió pillanatok alatt egyesíti a szenvedélyt, a titokzatosságot és a halhatatlan szerelmet.

Dress code is jár a különleges esthez

Az est különleges hangulatához a szervezők dress code-ot is határoztak meg. A vendégeket arra kérik, hogy tiszteljék meg az est színeit: fekete, fehér, arany vagy vörös öltözékben.