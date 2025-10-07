október 7., kedd

Amália névnap

17°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Építészeti remekművek

3 órája

A Klauzál tér új arcát mutatja, kortárs építészek munkái lepték el a belvárost

Címkék#építészet#klauzál tér#kiállítás

Modern formák, izgalmas megoldások és meglepő installációk, ezt nyújtja a Csongrád-Csanád Vármegyei Építészeti Kamara újonnan nyílt kiállítása. Szeged ikonikus terén nem csupán a kikapcsolódás lehetősége áll fenn, hanem egy szabadtéri építészeti tematikájú tárlat is várja a kíváncsi járókelőket.

Kis Zoltán

Új tematikus kiállítás vár Szeged belvárosában: Szeged Friss 2025 címmel nyílt meg a Csongrád-Csanád Vármegyei Építészeti Kamara legújabb ingyenes tárlata. Az építészeti kiállítás célja, hogy bemutassa a régió friss, kortárs építészeti gondolkodását, legújabb projektjeit és azokat az alkotókat, akik formálják Szeged és környékének építészeti szemléletét.

A szegedi Klauzál téren nézi egy nő az építészet kiállítást.
Építészeti tematikájú tárlata várja a kíváncsi járókelőket a Klauzál téren. Fotó: Kis Zoltán

A szabadtéri építészeti kiállításon 19 szakember munkáját tekinthetjük meg 

A Klauzál térre kihelyezett tárlat közel húsz szakember tevékenységébe enged bepillantást, valamint Szeged és a régió ikonikus épületeinek tervrajzait vehetjük szemügyre: legyen szó a Móra Ferenc Múzeum lélegzetelállító épületeiről, formabontó templomtervekről vagy a sándorfalvi Mákszem Bivalyoskert pajtájáról. Izgalmas kulisszatitkok, érdekes tervrajzok és szemkápráztató épületek szemtanúi lehetünk. 

A kiállítók névsora a teljesség igénye nélkül 

  • Balogh László Árpád 
  • Csontos Attila 
  • Csuka Zoltán 
  • Fontos Rómeó 
  • Simó Anna
  • Sipos György 
  • Szigetiné Elekes Klára
  • V. Zákány Ildikó 

A kiállítás látszólag minden korosztályt megfog

A kiállítás lehetőséget nyújt arra, hogy az épületek tervezésének minden apró részletét megismerhessük, így olvashatunk a tervrajzok kidolgozásának hátteréről, a koncepcióalkotás mögött meghúzódó elképzelésekről és ideológiákról is. 

A terepen töltött idő alatt egyre több kíváncsiskodó gyűlt össze a Klauzál téri kiállítás helyszínén. A fiataloktól kezdve egészen az idősebb korosztályig, sokuk nagy érdeklődéssel szemlélte a szabadtéri tárlatot. 

– Mindig is vonzott az építészet, én magam is építész szerettem volna lenni, de más irányt vett az életem. Nagyon örülök, hogy Szegeden arra is van lehetőség, hogy egy ilyen tematikájú kiállítást tekinthetek meg – mondta egy lelkes nézelődő.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu