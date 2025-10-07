A Klauzál tér új arcát mutatja, kortárs építészek munkái lepték el a belvárost

Új tematikus kiállítás vár Szeged belvárosában: Szeged Friss 2025 címmel nyílt meg a Csongrád-Csanád Vármegyei Építészeti Kamara legújabb ingyenes tárlata. Az építészeti kiállítás célja, hogy bemutassa a régió friss, kortárs építészeti gondolkodását, legújabb projektjeit és azokat az alkotókat, akik formálják Szeged és környékének építészeti szemléletét.

Építészeti tematikájú tárlata várja a kíváncsi járókelőket a Klauzál téren. Fotó: Kis Zoltán

A szabadtéri építészeti kiállításon 19 szakember munkáját tekinthetjük meg

A Klauzál térre kihelyezett tárlat közel húsz szakember tevékenységébe enged bepillantást, valamint Szeged és a régió ikonikus épületeinek tervrajzait vehetjük szemügyre: legyen szó a Móra Ferenc Múzeum lélegzetelállító épületeiről, formabontó templomtervekről vagy a sándorfalvi Mákszem Bivalyoskert pajtájáról. Izgalmas kulisszatitkok, érdekes tervrajzok és szemkápráztató épületek szemtanúi lehetünk.

A kiállítók névsora a teljesség igénye nélkül

Balogh László Árpád

Csontos Attila

Csuka Zoltán

Fontos Rómeó

Simó Anna

Sipos György

Szigetiné Elekes Klára

V. Zákány Ildikó

A kiállítás látszólag minden korosztályt megfog

A kiállítás lehetőséget nyújt arra, hogy az épületek tervezésének minden apró részletét megismerhessük, így olvashatunk a tervrajzok kidolgozásának hátteréről, a koncepcióalkotás mögött meghúzódó elképzelésekről és ideológiákról is.

A terepen töltött idő alatt egyre több kíváncsiskodó gyűlt össze a Klauzál téri kiállítás helyszínén. A fiataloktól kezdve egészen az idősebb korosztályig, sokuk nagy érdeklődéssel szemlélte a szabadtéri tárlatot.

– Mindig is vonzott az építészet, én magam is építész szerettem volna lenni, de más irányt vett az életem. Nagyon örülök, hogy Szegeden arra is van lehetőség, hogy egy ilyen tematikájú kiállítást tekinthetek meg – mondta egy lelkes nézelődő.