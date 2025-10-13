október 13., hétfő

Makó új büszkeségei

23 perce

Újabb kincsekkel bővült a Makói Értéktár – mutatjuk, kik és mik kerültek fel a listára

Címkék#muzsikus#órásmester#értéktár

Ismét gyarapodott Makón a 2014-ben alapított helyi értéktár, amely eddig a Maros-parti város csaknem 200 helyi kincsét tartotta nyilván. Szikszai Zsuzsanna, a gyűjtéssel foglalkozó bizottság elnöke, egyben a helyi József Attila Múzeum igazgatója közölte: ezúttal 23 felterjesztett érték lett a Makói Értéktár része.

Szabó Imre

Az új makói kincsek között szerepel a Rudnay-féle alkotótábor, a Makói Művésztelep, illetve festőművészként Hoffman János és Sánta Sándor. A muzsikusok közül Bozsogi Attila, id. Sztojkó Mihály, Fátyol Mihály, a zenetanárok közül Boleman Dénesné, Donáth Antal és Goltner Lajos, pedagógusként Stenger Gizella, orvosként Tóth Aladár, illetve a jeles egyházfik közül Lévai Imre és Csepregi Imre. Helyet kaptak a listán a makói fazekasok és a város órásmesterei, utóbbiak közül külön is Báron Sándor és Szűcs Lajos, illetve Pintér Károly, azaz Carlo óraszalonja, illetve Oskovics Lajos kalaposmester és Benczik Sándor törzsállattenyésztő. Számon tartja továbbá mostantól a Makói Értéktár az újvárosi református templom óratornyát és a Gyarmati cukrászdát.

Értéktár, kincsekkel.
A Makói Értéktárba került Pintér Károly, azaz Carlo óraszalonja is. Archív fotó: Szabó Imre

 

A Makói Értéktár várja a javaslatokat

A Makói Értéktár kincseit bemutató második kötet épp napjainkban jelent meg – az első még 2021-ben, amikor egy a kincseket bemutató vándorkiállítást is összeállítottak. Ugyancsak pályázati támogatással 2022 óta honlapja is van, amelyen nemcsak a felvett kincsek leírása, fotói találhatók meg külön kategóriákba rendezve, de újat is lehet javasolni. 

