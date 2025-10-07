A Délmagyarország egykori újságírója vehette át a legrangosabb hazai irodalmi díjat

Az Esterházy Magyarország Alapítvány már több mint egy évtizede aktív szerepet játszik a magyar kulturális életben. Idén díjat alapított, melynek célja a kiemelkedő irodalmi tevékenység elismerése, ezzel a magyar nyelvű írott kultúra fejlesztése, és a magyarországi szellemi élet élénkítése, valamint az alkotóközösség tagjainak motiválása, a művészeti munka össztársadalmi megbecsültségének erősítése. A minőségi kortárs magyar irodalmat díjazó Esterházy-díjat minden évben az az író vagy költő kapja, aki az előző naptári esztendőben a legkiemelkedőbb olyan művet adta közre, amely humanista világlátásával, szabadságtörekvéseivel, felelős szeretetével, feddhetetlen jóakaratával és nyelvi igényességével járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország, Európa és az egész világ humánusabb hellyé váljék. A független, politikamentes, értékelvű díj jelenleg a legrangosabb elismerés Magyarországon, 10 ezer eurós jutalommal jár. Első alkalommal ezt Darvasi László vehette át múlt hét pénteken Neandervölgyiek című, háromkötetes nagyregényéért.

Lapunk egykori újságírója, Darvasi László kapta meg először a rangos Esterházy Irodalmi Díjat. Fotó: DM

A szegedi kötődésű író ezt tekinti élete fő művének

A József Attila-díjas költő, író Szegeden diplomázott, 1989-től pedig a Délmagyarország újságírója, 1992 és 1993 között kulturális rovatának vezetője volt. Lapunknak elmondta, tavaly jelent meg ez a 3 kötetes munkája, melyet élete fő művének tart.

A magyar történelem 20. századát mutatom be arisztokraták és szegény zsidó magyarok három generációs történetén keresztül. Ez egy történelmi eposz, amin tíz évig dolgoztam és igazából nem is fejeztem be, csak felfüggesztettem. A történet 1957-ben ér véget, de tervezem, hogy egy folytatással eljussak napjainkig

– árulta el.

Darvasi László úgy fogalmazott, olyan ez a regény, mint egy több évados sorozatfilm.

Vannak benne alapszereplők, akik végigkísérik a történetet és olyanok is, akik jönnek-mennek. A helyszíne szülővárosom, Törökszentmiklós, de Budapest kerületeiben és Amerikában, sőt a Don-kanyarban és Auschwitz-ben is járnak a karaktereim

– mesélte.

Egy másik közösség is az év legjobb könyvének választotta a Neandervölgyiek trilógiát

Egy hónappal a díj odaítélése előtt egyébként a minőségi olvasókat gyűjtő irodalmi csoport, a moly.hu közössége is az év legjobb könyvének választotta a Neandervölgyieket.

Ez a két elismerés megerősített abban, hogy jó úton járok

– mondta Darvasi, aki rengeteg díja között kiemelt helyen kezeli a most átvett Esterházy Irodalmi Díjat. Hozzátette, természetesen ettől a szakmai sikertől függetlenül nem reméli, hogy tízezres nagyságrendben fogják megvásárolni művét.

Nehéz olvasmány, tapasztalataim szerint azok a differenciált gondolkodásra hajlamos olvasók veszik, akik szeretik a nagy elbeszéléseket és a közelmúlt történeteit egy újfajta aspektusból elmesélve. Számomra már az is nagy boldogság, hogy az első kiadás elfogyni látszik, így újra kell nyomni. A Magvető kiadónál soha nem jelent meg ilyen hatalmas terjedelmű mű, féltek is az 1700 oldaltól. Örülök, hogy egy évvel megjelenése után már elmondható, hogy nyereséges lesz a kiadása

– mondta.