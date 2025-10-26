Mórahalom illatfelhőben úszott: forralt borral, tánccal és tortával ünnepelt a város – galériával, videóval

Idén is hatalmas buli volt a mórahalmi Pramonád téren felállított rendezvénysátor alatt. Jubileumi tizedik alkalommal rendezték meg a Forraltbor-főzőversenyt és tizenegyedik alkalommal a Homokháti szakajtót a Kapocs Népfőiskola közreműködésével.

A forraltbor-főzőverseny Mórahalmon idén is hatalmas sikert aratott. Fotó: Gémes Sándor

Jubileumi forraltbor-főzőverseny és buli

A színpadi programok délután háromkor kezdődtek. Míg a pódiumon fellépők, néptáncosok váltották egymást, A sátor két szélén forraltbor-főzők, összesen 11 csapat sorakozott fel, középen hagyományőrző mesterség képviselői tartottak bemutatókat, a sátor túlsó végében pedig kóstolót készítettek a szervezők. Volt kenyérlángos, hála Ótott Kovács Józsefné Margó néninek és segítőinek. A szalonnás, lilahagymás tejfölös étel igazi közönségkedvenc volt. A Horgosi konyhatündérek csapata guráblit, vajdasági linzertésztát készített, egy helyi vállalkozás jóvoltából pedig saslikból is jutott kóstoló mindenkinek.