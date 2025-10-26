55 perce
Mórahalom illatfelhőben úszott: forralt borral, tánccal és tortával ünnepelt a város – galériával, videóval
Kiváló hangulat uralkodott szombat délután a mórahalmi Pramonád téren. A forraltbor-főzőverseny ezúttal is tömegeket vonzott a fűszeres italok és a jókedv kedvelői közül. A rendezvényen a gasztronómia, a néptánc és a közösség igazi ünnepe köszönt vissza és egy hatalmas mórahalmi sikert is megünnepeltek.
Idén is hatalmas buli volt a mórahalmi Pramonád téren felállított rendezvénysátor alatt. Jubileumi tizedik alkalommal rendezték meg a Forraltbor-főzőversenyt és tizenegyedik alkalommal a Homokháti szakajtót a Kapocs Népfőiskola közreműködésével.
Jubileumi forraltbor-főzőverseny és buli
A színpadi programok délután háromkor kezdődtek. Míg a pódiumon fellépők, néptáncosok váltották egymást, A sátor két szélén forraltbor-főzők, összesen 11 csapat sorakozott fel, középen hagyományőrző mesterség képviselői tartottak bemutatókat, a sátor túlsó végében pedig kóstolót készítettek a szervezők. Volt kenyérlángos, hála Ótott Kovács Józsefné Margó néninek és segítőinek. A szalonnás, lilahagymás tejfölös étel igazi közönségkedvenc volt. A Horgosi konyhatündérek csapata guráblit, vajdasági linzertésztát készített, egy helyi vállalkozás jóvoltából pedig saslikból is jutott kóstoló mindenkinek.
Ízek, illatok és hagyomány a sátor alatt
Közben egy terjedtek a remek illatok: fahéj, szegfűszeg, narancshéj keverdve az alkohol illatával. A főzőcsapatok láthatóan lelkesen készültek, serényen dolgoztak a bográcsok körül, mint ahogy korábban. A versenyzők annyit árultak el, mint általában mindig, hogy az ő italuk titka nem más mint a szív és a lélek.
Mórahalom nemzetközi turisztikai sikert ünnepelt
Azt is megünnepelték, hogy Mórahalom elnyerte a világ egyik legjelentősebb turisztikai díját, a Best Tourism Villages címet. Hatalmas tortával látták vendégül a rendezvény résztvevőit.
A díjazottak
Fehérbor kategóriában 1. helyezett: Gyüttmöntek, 2. helyezett: Ludas, 3. helyezett: Tóth János Szakképzö Iskola. Vörös kategóriában 1. helyezett: Homokszöm a néptancért, 2. helyezett: Horgosi konyhatündérek, 3. helyezett: Jóbor-barátok.
