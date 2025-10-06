Cukorka helyett izgalom: ezek a legjobbra értékelt Halloweeni filmek

Ahogy megérkezik az ősz és a nappalok egyre rövidebbek, valami egészen különleges hangulat költözik a mindennapokba. Egyre többször érezzük úgy, hogy legszívesebben csak bekuckóznánk egy meleg takaró alá. Ilyenkor nincs is jobb program mint egy bögre forró ital társaságában megnézni egy jó filmet. Az őszi esték tökéletes alkalmat kínálnak arra, hogy kicsit lelassuljunk, kikapcsoljunk, és elmerüljünk egy-egy izgalmas vagy hátborzongató halloweeni történetben.

Összegyűjtöttük az iMDb szerint legjobbra értékelt halloweeni filmeket. Illusztráció: Shutterstock

Ezek a legjobbra értékelt Halloweeni filmek

A toplista felállításakor az iMDb oldalán kilistázott legjobbra értékelt filmeket szedtük csokorba. A lista a nézők értékelése mentén alakult ki, nem lapunk véleményét tükrözi.

1. Az ördögűző (1973) – 8,1 csillag

Amikor egy titokzatos lény megszáll egy fiatal lányt, az édesanyja két katolikus pap segítségét kéri, hogy megmentse a gyermeke életét. Lankester Merrin azon papok egyike, aki az 1950-es években több ördögűzést is végrehajtott. Egy különleges amulettet talál, amely emlékezteti őt egy ősi démonra.

2. Karácsonyi Lidércnyomás (1993) – 7,9 csillag

Jack Skellington, Halloweenváros királya és egyben a halloweeni ijesztgetések nagymestere az erdőben sétálva talál rá az ünnepek fáira. Bemegy a karácsonyfa formájú ajtón, s ekkor Karácsonyvárosban találja magát. Elhatározza, hogy idén átveszi a Mikulás helyét, ám amikor megpróbálja elhozni a karácsonyt a saját világába, az csak zűrzavart okoz.

3. Halloween: A rémület éjszakája (1978) – 7,7 csillag

Tizenöt évvel azután, hogy 1963 Halloween éjszakáján meggyilkolta a nővérét, Michael Myers megszökik az elmegyógyintézetből, és visszatér a kis illinois-i városba, Haddonfieldbe, hogy újra öljön...

4. Adsz vagy kapsz – 6,7 csillag

Október 31-e, a Halloween, a boszorkányok és a szellemek ünnepe. A felnőttek töklámpásokat faragnak, a gyerekek maskarába öltözve járják a házakat és azt mondogatják: Adsz vagy kapsz! A tulaj pedig, ha nem akarja, hogy rohadt paradicsommal dobálják meg a házát, édességgel kedveskedik nekik. Az ünnep alkalmából négy rémmese elevenedik meg. Az egyikből kiderül, hogy a középiskola igazgatója elvetemült sorozatgyilkos, a másik a Piroska és a farkas sajátos változata. A harmadik helyi legendát idéz, míg a negyedik az öregember bűnhődését mutatja be, amiért nem adott cukrot a Halloweenkor kopogtató gyerkőcöknek.