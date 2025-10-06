5 órája
Titkok és sorsok, feltárul a csongrádi háziipar szőnyegszövőinek története
A csongrádi szövőnők múltja elevendik meg egy néprajzkutató könyvében. Az egykori háziipari szövetkezet titkairól szóló kötetet csütörtökön mutatják be a Tari László Múzeumban.
Cseh Fruzsina néprajzkutató egyik kutatási területe az ötvenes évektől a nyolcvanas évek végéig működött, akkoriban több tízezer embernek munkát és megélhetést biztosító háziipari szövetkezetek története. A szakember ennek kapcsán jutott el Csongrádra, ahol főleg a szőnyegszövés és -készítés múltját igyekezett feltárni. A helyi Tari László Múzeum sok mindenben segítette munkáját, többek között az intézmény segítségével tudta felvenni a kapcsolatot jó néhány itteni adatközlővel.
A háziipar szövőnői először kerültek célkeresztbe
A kutatómunka, az interjúk egyik eredménye egy kötet. A Csongrádi csomók című könyvet október 9-én, csütörtökön délután 5 órakor mutatják be a Tari László Múzeumban; köszöntőt mond Fülemile Ágnes, az ELTE Néprajztudományi Kutatóintézetének osztályvezetője és Cseri Gábor tanácsnok. A szerzővel Ament-Kovács Bence néprajzkutató beszélget. A könyvet nagy várakozás kíséri, hisz ebben első alkalommal olvashatunk átfogóan a helyi Háziipari Szövetkezet szőnyegkészítőiről. Megjelenése a csongrádi önkormányzat, a Tari László Múzeum és a ELTE Humán Tudományok Kutatóközpont Néprajztudományi Kutatóintézete összefogásának köszönhető.
Meglepő helyeken találkozhatsz a keleti sünnel Csongrád-Csanádban
Rekorddöntő Őszi Tárlat: ennyi művész még soha nem állított ki! – galériával
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!