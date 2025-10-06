október 6., hétfő

Hagyomány

42 perce

Titkok és sorsok, feltárul a csongrádi háziipar szőnyegszövőinek története

Címkék#csongrádi háziipar#szövetkezet#Tari László Múzeum#néprajzkutató#könyvbemutató

A csongrádi szövőnők múltja elevendik meg egy néprajzkutató könyvében. Az egykori háziipari szövetkezet titkairól szóló kötetet csütörtökön mutatják be a Tari László Múzeumban.

Szabó Imre

Cseh Fruzsina néprajzkutató egyik kutatási területe az ötvenes évektől a nyolcvanas évek végéig működött, akkoriban több tízezer embernek munkát és megélhetést biztosító háziipari szövetkezetek története. A szakember ennek kapcsán jutott el Csongrádra, ahol főleg a szőnyegszövés és -készítés múltját igyekezett feltárni. A helyi Tari László Múzeum sok mindenben segítette munkáját, többek között az intézmény segítségével tudta felvenni a kapcsolatot jó néhány itteni adatközlővel.

háziipar, szövetkezet, Csongrád, könyv
A háziipari szövetkezet egyik régi szőnyegmintája. Fotó: Tari László Múzeum

A háziipar szövőnői először kerültek célkeresztbe

A kutatómunka, az interjúk egyik eredménye egy kötet. A Csongrádi csomók című könyvet október 9-én, csütörtökön délután 5 órakor mutatják be a Tari László Múzeumban; köszöntőt mond Fülemile Ágnes, az ELTE Néprajztudományi Kutatóintézetének osztályvezetője és Cseri Gábor tanácsnok. A szerzővel Ament-Kovács Bence néprajzkutató beszélget. A könyvet nagy várakozás kíséri, hisz ebben első alkalommal olvashatunk átfogóan a helyi Háziipari Szövetkezet szőnyegkészítőiről. Megjelenése a csongrádi önkormányzat, a Tari László Múzeum és a ELTE Humán Tudományok Kutatóközpont Néprajztudományi Kutatóintézete összefogásának köszönhető.
 

 

