A szemükben a múlt: lenyűgöző indián portrék a Hagymaházban

Niitsítapi indián portrékat bemutató tárlatot hozott Makóra a Kanadában élő magyar fotóművész, Schram András. A fekete-fehér képekről a kiállítást a Hagymaházban megnyitó helybeli fotográfus, Ádók Zsanett azt mondta, nem csak dokumentálnak, rabul ejtenek. Az alkotó pedig elmesélte, úgy férkőzött az őslakosok bizalmába, hogy elmondta, nagy rajongója volt gyermekkorában az indiános regényeknek és nekik drukkolt. Neve egyébként onnan is ismerős lehet, hogy tartott már Makón fotós workshopot.

A makói Hagymaházban Schram András fekete-fehér indián portréi láthatók, a fotók az őslakosok méltóságát és erejét örökítik meg. Fotó: Szabó Imre

Indián portrék, amik beszélnek – a képek mögött emberi történetek rejlenek

A tárlat kedd esti megnyitását Lázár Nóra fuvolajátéka tette még emlékezetesebbé. Az anyag november 10-ig tekinthető meg.