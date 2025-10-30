október 30., csütörtök

Szegedi hírek

2 órája

Jancsi és Juliska Szegeden, egy fantasztikus meseopera, ami mindenkit visszarepít a gyerekkorba – galériával, videóval

Címkék#varázslat#meseopera#Jancsi és Juliska#bemutató#Szegedi Nemzeti Színház

A Szegedi Nemzeti Színházban Bonecz Veronika rendező vitte színre a Grimm testvérek ikonikus meséjét, amely Engelbert Humperdinck zenéjével vált meseoperává. Az előadás gyerekeknek és szülőknek is fantasztikus élményt nyújt: a felnőtteket visszarepíti abba a korba, amikor édesanyjuk vagy nagymamájuk mesélte nekik Jancsi és Juliska történetét.

Imre Péter

A Szegedi Nemzeti Színház pénteken, 19 órától mutatja be Engelbert Humperdinck Jancsi és Juliska című meseoperáját, ami a Grimm-testvérek legendás meséjén alapul és Bonecz Veronika vitte színre. Szerdán és csütörtökön tartották a fotós próbákat.

Jancsi és Juliska a színpadon
A Jancsi és Juliska meseopera minden korosztálynak nagyszerű szórakozást ígér. Fotó: Karnok Csaba

Zenés utazás a gyerekkorba

Hosszú évek után jártam újra a nagyszínházban, a Jancsi és Juliska szerdai fotós próbáján. Még gyerek, általános iskolás lehettem – vagyis már ez is egyfajta időutazás volt számomra.

Ráadásul az egyik kedvenc mesém elevenedett meg fülbemászó dallamokkal, varázslatos világgal, altató- és ébresztőmanókkal, busós lidércekkel, a seprűkészítő két eltévedt gyermekével, új feleségével, a boszorkánnyal és a mézeskalács-házikóval. Káprázatos mesevilágba csöppentem. Eszembe jutottak azok az idők, amikor pár évesen, kicsi gyerekként még az ágyban lustálkodtam, és anyu, apu vagy a nagyi Grimm és Andersen történetein kívül valamelyik Benedek Elek-mesét olvasta nekem. Két esetben hagyták abba: ha véget ért, vagy ha elaludtam.

Utóbbi nem fenyegetett a nagyszínházban. Jó volt ötven évvel fiatalabbnak érezni magam. Rossz volt „felébredni”: újra nehezebben jártam, küzdöttem a lépcsőkkel, fájtak a térdeim – visszazökkentem a valóságba. De jó volt kicsit megfiatalodni.

Bonecz Veronika vitte színre a Jancsi és Juliskát

Fotók: Karnok Csaba

Jancsi és Juliska, a meseopera

A Grimm-testvérek meséje, Adelheit Wette szövegkönyve, Engelbert Humperdinck zenéje. Ezen a történeten számos generáció nőtt már fel, ám egyetlen feldolgozás sem tudta azt színesebben és varázsosabban megjeleníteni, mint Humperdinck aranylónak is nevezett zenekari hangzással megírt operája. A német késő romantika jeles alakjának zenéjében a népies könnyedség találkozik a varázslatot és átváltozást láttató akkordokkal és zenekari színekkel. Az opera első karmestere Richard Strauss volt, de elismerően beszélt róla hamburgi bemutatójának dirigense, Gustav Mahler is.

Aktuális előadások

A bemutató, mint már említettük, október 31-én, pénteken 19 órakor kezdődik. A további, már gyermekbarát időpontokban kezdődő előadások: november 6-án, 7-én, 11-én és 12-én 10 és 14 órakor találkozhatnak a gyerekek, szüleik és nagyszüleik az egyik legnépszerűbb mesével a Szegedi Nemzeti Színházban. Nagyszerű énekesek, fantasztikus zene és látványos produkció hívja, invitálja a színházbarátokat és a családokat.

