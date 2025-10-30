Jancsi és Juliska Szegeden, egy fantasztikus meseopera, ami mindenkit visszarepít a gyerekkorba – galériával, videóval

A Szegedi Nemzeti Színház pénteken, 19 órától mutatja be Engelbert Humperdinck Jancsi és Juliska című meseoperáját, ami a Grimm-testvérek legendás meséjén alapul és Bonecz Veronika vitte színre. Szerdán és csütörtökön tartották a fotós próbákat.

A Jancsi és Juliska meseopera minden korosztálynak nagyszerű szórakozást ígér. Fotó: Karnok Csaba

Zenés utazás a gyerekkorba

Hosszú évek után jártam újra a nagyszínházban, a Jancsi és Juliska szerdai fotós próbáján. Még gyerek, általános iskolás lehettem – vagyis már ez is egyfajta időutazás volt számomra.

Ráadásul az egyik kedvenc mesém elevenedett meg fülbemászó dallamokkal, varázslatos világgal, altató- és ébresztőmanókkal, busós lidércekkel, a seprűkészítő két eltévedt gyermekével, új feleségével, a boszorkánnyal és a mézeskalács-házikóval. Káprázatos mesevilágba csöppentem. Eszembe jutottak azok az idők, amikor pár évesen, kicsi gyerekként még az ágyban lustálkodtam, és anyu, apu vagy a nagyi Grimm és Andersen történetein kívül valamelyik Benedek Elek-mesét olvasta nekem. Két esetben hagyták abba: ha véget ért, vagy ha elaludtam.

Utóbbi nem fenyegetett a nagyszínházban. Jó volt ötven évvel fiatalabbnak érezni magam. Rossz volt „felébredni”: újra nehezebben jártam, küzdöttem a lépcsőkkel, fájtak a térdeim – visszazökkentem a valóságba. De jó volt kicsit megfiatalodni.