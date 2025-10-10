október 10., péntek

Különleges kikapcsolódás

43 perce

Visszatér a szezon legmenőbb bulija – újra jégdisco lesz Szegeden

Október 10-én visszatér a város egyik legkülönlegesebb őszi-téli eseménye, amely évről évre tömegeket vonz a jégpályára. Elő a korcsolyákkal, ugyanis a jégdiszkó újra megnyitja kapuit a sport és a zene szerelmesei előtt.

Kis Zoltán

A korcsolyázás és a zene külön-külön is élményt nyújtanak, együtt azonban egészen különleges hangulatot teremtenek. Mindezt egy nagy, tömegeket vonzó partiban próbálhatják ki az érdeklődők. A hűvösebb idő beköszöntével újra várja látogatóit a Szabadkai úti korcsolyapálya – immár tizenkettedik alkalommal startol el a jégdiszkó. 

Jégdisco Szegeden.
A jégdisco újra megnyitja kapuit a sport és a zene szerelmesei előtt. Illusztráció: Shutterstock

Újra lehetőségünk van zenére suhanni a jégen - ez a Jégdisco 

Október 10-én, 19:30-kor újra megnyitja kapuit a nagy közérdeklődésre szert tevő jégdisco. A Szegedi Műjégpálya újra megtelik szegedi és környékbeli érdeklődőkkel, akik a legfelkapottabb zenére és látványos diszkófényekkel kezdik meg a szezont immáron tizenkettedik éve. 

Fontos információk 

  • Időpont: október 10. – 19:30 
  • Helyszín: Műjégpálya Szeged

Sport és szórakozás egyben 

Az esemény remek lehetőséget biztosít arra, hogy egy nagy közösségként sportoljanak és szórakozzanak a résztvevők – mindezt olyan közönségkedvenc zenékre, amelyeket mindenki ismer és szeret. A szezonnyitó estén kibővített hangtechnikával, extra LED- és diszkófényekkel, fotózással és korcsolyabérléssel is készülnek a szervezők.

A szezonindító est nemcsak nosztalgikus élmény lesz a visszatérőknek, hanem friss lendületet is hoz azok számára, akik most ismerkednek csak meg ezzel a különleges szabadidős programmal. 

 

