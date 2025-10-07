Meglepő fordulat a Kass Galéria sorsában – mutatjuk, pontosan mikor és mivel nyitják újra

A Covid óta tart zárva a Kass Galéria, amely korábban a Móra Ferenc Múzeum patinás kiállítóhelyeként működött, az épület a szegedi önkormányzat tulajdona. A Kossuth- és Munkácsy-díjas Kass János grafikusművész nyolcszáz grafikáját őrzik a falak között, aki azzal a kikötéssel adta oda a városnak hagyatéka jelentős részét, hogy a város folyamatosan működteti a galériát. Noha az önkormányzat éveken át hallgatott a kiállítóhely sorsával kapcsolatos tervekről, immár biztos, hogy újranyitják, ráadásul a Múzeumok Őszi Éjszakáján.

Kass Galéria újranyitása: egy kérdés még mindig megválaszolatlan

A nyáron mozgolódásra figyeltünk fel a Kass Galéria környékén, újrafestették a kiállítóteret. Ennek apropóján érdeklődtünk a szegedi önkormányzatnál a tervekről, de válaszlevelükben csak annyit árultak el, hogy a Kass Galéria újranyitása szeptemberben várható, ami azonban nem történt meg. Időközben több terv is lapunk tudomására jutott az újranyitással kapcsolatosan, ezek egyike volt Dömötör Mihály fotóművészé, aki részletes koncepciót dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy a kiállítóhely új funkciót kapván a kortárs fotóművészek bemutatkozó bázisává válhasson, teret biztosítván egyúttal Kass János grafikáinak is, tiszteletben tartva ezáltal az örökhagyó díszpolgár végső óhaját. A legújabb információ fényében azonban nagyon úgy tűnik, hogy az önkormányzat végül szép csendben más koncepció mellett döntött.

A Móra Ferenc Múzeum ugyanis a Múzeumok Őszi Éjszakája programtervezetében adott hírt a Kass Galéria újranyitásáról, ahol október 11-én, szombaton Kass János zenei- és irodalmi ihletésű grafikai sorozatait bemutató kiállítás nyílik, 19 órától művész barátai és tisztelői részvételével zajlik majd megemlékezés Kass Jánosról. Egy fontos kérdés azonban továbbra is megválaszolatlan: arról, hogy a kiállítás megtekintésére csak szombaton, egyszeri alkalommal vagy hosszú távon lesz lehetőség, a múzeum egyelőre nem adott tájékoztatást.

Egy este, négy helyszín, tucatnyi kaland

Szombaton a Móra-múzeum arany látványtára is újranyit, ahol különleges ékszereket, pénzérméket és egyedülálló bronzkori arany lábvértet is meg lehet majd tekinteni, és bejárható lesz a néprajzi, a régészeti és a természettudományi látványtár is. Eközben Plüss professzor, a plüssológus is munkába áll, aki a gyerekeket és kedvenc plüssállataikat várja egy játékos, de informatív kalandra.