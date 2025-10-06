40 perce
A vidéki élet varázsa költözik Szegedre, fotókon és falatokban elevenedik meg a hagyomány
A hét közepén különleges tárlat nyílik Szegeden, amely a helyi gazdák életét és munkáját mutatja be. A kiállítás a vidéki hagyományok és a generációkon át öröklődő tudás ünnepe. A látogatók nemcsak fotókat, hanem ízeket és történeteket is kapnak a térségből.
A hét közepén különleges kiállítás nyílik Szegeden: a „Pillanatképek a térség gazdálkodóinak mindennapjaiból” című tárlatot 2025. október 8-án, 11 órakor nyitják meg a Szent-Györgyi Albert Agórában. A programot a Szó-Tér Egyesület szervezi a szabadkai Digitális Régió Egyesülettel közösen, a RURAL FOODTOUR elnevezésű, határon átnyúló uniós projekt keretében.
Kiállítás a vidéki élet szépségéről
A fotókiállítás célja, hogy bemutassa azokat a családi gazdaságokat, amelyek a mindennapi munkájukkal nemcsak megélhetést teremtenek, hanem megőrzik a vidéki élet évszázados tudását és hagyományait. A képek felidézik a föld szeretetét, az állatok gondozásának pillanatait, a termények feldolgozását és a helyi gasztronómia értékeit.
Generációk tudását őrző gazdák
A látogatók többek között megismerkedhetnek a ruzsai Borbála-farm kecskéivel, a röszkei Molnár család paprikaföldjével, a mórahalmi Rózsa Klára hagyományos réteseivel, valamint Farkas Árpád sándorfalvi kertjével, ahol gyümölcsből lekvárok és szörpök készülnek. A sorban ott van Juhász Antal zsombói sörfőzdéje, Németh Lajos savanyúságai, a méhészkedő Blasinszky család, Ungerbauer Anikó szőlőbirtoka, a Varga család modern tehenészete és a Bényi család, akik a kolbász és a töpörtyű hagyományos ízeit őrzik.
Ünnepélyes megnyitó és ízek kavalkádja
A kiállítást Molnár Gyula biológus, természetfotós és Boris Schuman, a Digitális Régió Egyesület munkatársa nyitja meg. Az eseményt termékkóstoló színesíti, ahol a vendégek megkóstolhatják a családi gazdaságok saját készítésű finomságait: házi sajtokat, kolbászokat, lekvárokat, savanyúságokat, valamint kézműves borokat és söröket.
Közösségi élmény
A szervezők hangsúlyozták: a kiállítás nemcsak vizuális élményt kínál, hanem közösségi találkozási alkalom is, ahol a látogatók személyesen is találkozhatnak a térség gazdálkodóival. A tárlat 2025. október 22-ig látogatható a Szent-Györgyi Albert Agórában.
