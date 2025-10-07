1 órája
Király Attila megrendítő vallomással tért vissza Szegedre
Újra szeged színházi premierhez kötődik a Király név. Király Attila az Én és a kisöcsém rendezőjeként tért vissza a Szegedi Nemzeti Színházba, ahol színészként már bizonyított. Elárulta, mi az az egy kérdés, ami biztosan nem hagyja majd nyugodni a próbák során.
Király Attila hazatért. A Nemzet Színésze, a tavaly elhunyt Király Levente fia a Szegedi Nemzeti Színházban rendez, ahol négy éven át, 1999 és 2003 között társulati tag volt. A Szegedi Szabadtéri Játékokon többször koreografált már a kétezres évek elején, azonban ez lesz az első alkalom, hogy rendezőként mutatkozik be szülővárosában. Ráadásul az övé az egyik legismertebb magyar férfihang, több filmben is az ő hangján szólalt meg mások mellett Jack Nicholson, Johnny Depp és Tom Hardy.
Apukám Király Levente. Mondhatnánk, hogy itt, a Szegedi Nemzeti Színházban nőttem fel, de ez nem igaz, mert nem nagyon szerette, ha bejövök. De nagyon vártam ezt az egészet, ugyanakkor nagyon izgulok, mert mindig csak arra fogok tudni gondolni, hogy apám mit szólna hozzá
– árulta el Király Attila az Én és a kisöcsém című operett-bohózat olvasópróbáján.
Király Attila vérbeli szegedi előadást ígért
Barnák László főigazgató elmondta, hogy Eisemann Mihály és Szilágyi László operettje a tatabányai Jászai Mari Színház és a Szegedi Nemzeti Színház közös produkciójaként valósul meg Szegeden. Tatabányán már bemutatták, hamarosan a szegedi közönség is élvezheti a csupa szerelem és csupa humor előadást, amelyet a november 25-ai premierig teljes egészében átszabnak a szegedi színészekre és a szegedi színház tánckarára. Király Attila rendező-koreográfus konkrétan úgy fogalmazott, hogy nagyon utálná, ha egy szimpla replika előadás születne Szegeden.
Az operett látványvilága, Bátonyi György díszetei és Papp Janó jelmezei az 1920-as, 1930-as évek hangulatát idézik meg, a zenei világát a swing uralja. Király Attila szerelemmel, kalamajkával és humorral bőven spélt élményt ígért a szegedi közönségnek.
