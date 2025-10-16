Ahol a divat és a művészet találkozik, képzőművészek és divattervezők a porondon

Mind a képzőművészet, mind a divat az önkifejezés eszközei, a két műfaj találkozása pedig minden esetben különleges alkotásokat teremt. Az évtizedek során számos olyan együttműködés született, ahol a képzőművész és divattervező kölcsönösen hatott egymásra. Legyen szó Salvador Dalí szürrealista munkásságáról, amely sok esetben Elsa Schiaparelli kreációiban öltött testet, vagy Andy Warhol konzervdobozáról, amely Yves Saint Laurent ruháin köszönt vissza. Összművészeti élmény várta az érdeklődőket a Kiss Kunszt Galériában.

A különleges információkkal tűzdelt telt házas előadást gasztronómiai élménnyel egészítették ki a Kiss Kunszt Galériában. Fotó: Kis Zoltán

Képzőművészeti és divattörténeti előadás a Kiss Kunszt Galéria rendezésében

A tematikus előadás-sorozat első alkalma a divattervezők és képzőművészek kollaborációjával foglalkozott. Az érdekesebbnél érdekesebb történeteket és szakmai információkat Bán Blanka művészettörténész tolmácsolásában hallhatták a résztvevők.

– Hallottam már Blankát előadni, nagyon megfogott már akkor is. Ekkor határoztam el, hogy mindenképpen el szeretném hozni Szegedre ezt az előadás-sorozatot, hogy ne kelljen Pestig menni egy ilyen különleges eseményért – mondta Kiss Szilvia, galériavezető. Ezek az előadások nem száraz tényeket közölnek, hanem egy kötetlen, laza hangulat kialakítására törekedtünk, Blanka pedig az előadás során elképesztően érdekes információkat fog megosztani – egészítette ki.

– A divat és a képzőművészet is az önkifejezés fontos eszközei, egy-egy tárgy sokkal több jelentést hordoz magán, mint azt elsőre gondolnánk. Nagy hangsúlyt fordítottam az előadás felépítésekor arra is, hogy ezek a kollaborációk milyen indíttatásból születtek meg – mondta Bán Blanka művészettörténész.

Jövőre több alkalommal is készülnek

A tematikus előadás-sorozat következő alkalmát december 10-én rendezik meg. Idén ugyan csupán két alkalomra kerül sor, de aggodalomra semmi ok. Jövőre is hatalmas szeretettel várják az érdeklődőket, ugyanis a sorozatnak itt nincs vége, 2026-ban is több alkalommal készülnek.

– Egy bérletes konstrukció kialakításán dolgozunk, novembertől már lehetősége lesz az érdeklődőknek, hogy bérletet vásároljanak, így kedvezményesen tudnak részt venni a további előadásokon – mondta Kiss Szilvia, galériavezető.