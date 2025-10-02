A Szőke Tisza és Pick Márk örökségének titkai tárulnak fel egy különleges sétán

Legközelebb a Somogyi-könyvtár tápéi fiókkönyvtárába hív időutazásra a Könyvtárba mentem 2025 című programsorozat, amelynek keretében várostörténeti séták, kutatói előadások és különleges könyvbemutatók zajlanak a könyvtár és a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Kommunikációs- és Reklámklubja együttműködésében. Tápé után a tudományos-kulturális felfedezőút következő állomása Kiskundorozsma lesz.

A Szőke Tisza hajóroncs és az utolsó tápéi hajóépítő sírfelirata is állomása lesz a Könyvtárba mentem sorozat következő sétájának. Fotó: Pajer-Boross Dora

Könyvtárba mentem: Szeged ipartörténetének kulisszatitkai tárulnak fel

A Felső Tisza-parttól egészen Tápéig vezet az a különleges időutazás, amely 1778 és 1920 között tárja fel Szeged ipartörténetének rejtett rétegeit. Az útvonal szimbolikus. Olyan személyiségek életműve mentén halad, akik a Tisza közelségében építették fel vállalkozásaikat és örökségüket. Felmayer Antal, Back Bernát, Pick Márk és Lippai Imre neve ma is ismerősen csenghet, munkásságuk lenyomata a város ipari identitásának formálásában máig tetten érhető.

A helyszínek – a Szőke Tisza hajóroncsa, az utolsó hajóépítő sírfelirata, a korábbi Mahart hajójavító telepe vagy éppen a tápéi komp egykori rámpája – mind olyan mementók, amelyek egy hajdan virágzó iparág utolsó lenyomatai. E történelmi-szakmai mozaik darabjait Felletár Zsolt ipartörténeti kutató vetített képes előadása helyezi új kontextusba október 3-án a Tápai fiókkönyvtárban.

A kiskertek egyszerre hordoznak hagyományt és kihívást

A Könyvtárba mentem 2025 Szeged várostörténetét bemutató sorozat következő állomása a Dorozsmai Fiókkönyvtárban lesz október 9-én. A díszvendég Vasárus Gábor geográfus lesz, aki doktori disszertációjában a városperemi, zártkertes övezetek fejlődési lehetőségeit vizsgálta. A lakcím és társadalmi láthatóság kapcsolatáról szóló kutatásai rámutattak, hogy a kiskertek nem pusztán mezőgazdasági területek, hanem identitásformáló terek is.

A kiskundorozsmai séta során nemcsak a múlt elevenedik meg, de a klímaváltozásra és környezetvédelemre reflektáló, jövőbe mutató példákat is bemutatja a szakértő, továbbá azt, hogy a kiskertek sorsa ma a társadalmi és ökológiai alkalmazkodás egyik legérzékenyebb mérőeszköze. Ezek a zárványok egyszerre hordoznak hagyományt és kihívást, fenntartásuk a helyi közösségek összefogásán múlik.