Ezekért a könyvekért állnak most sorba az emberek – egyszerre robbantott a két magyar sztáríró

Valószínűleg látogatói csúcsok dőlnek meg a napokban a könyvesboltokban. A két legsikeresebb magyar szerző szinte egyszerre jelentetett meg új könyvet; a nevükkel fémjelzett két kötetből várhatóan összesen közel 150 ezer példányt adnak majd el a következő hónapokban. Ez – tekintve az éves hazai könyveladási statisztikákat – azt jelenti, hogy százból egy esetben valamelyikük könyvét veszik meg a magyar olvasók, miközben csak idén mintegy tízezer új kiadvány került a polcokra. A kiemelt érdeklődés már most egyértelmű: a Libri és a Bookline sikerlistáján is ők tanyáznak az első két helyen, megelőzve a nemzetközi bestsellerírót, Ken Follettet is.

A két legsikeresebb magyar szerző szinte egyszerre robbant be új könyvvel a piacra. Fotó: Karnok Csaba

Frei Tamás könyvei a legkeresettebbek

A legnagyobb sztár hazánkban jelenleg Frei Tamás. Két korai thrilleréből, A megmentő-ből és A bankár-ból sajtóinformációk szerint összesen körülbelül 250 ezer példány fogyott el.

Az újabb kiadványok közül a Puccs Moszkvában című kötetről konkrét adat is elérhető a KSH oldalán: eszerint ebből a regényéből 100 ezer példányt adtak ki 2024 első negyedévében – és valószínűleg nem véletlenül.

Miközben az átlagos példányszám hazánkban mindössze 10–20 ezer, és csupán néhány kiadvány esetében kockáztatnak meg 50 ezres mennyiséget, Frei előző regényét vélhetően különösebb rizikó nélkül adhatták ki ekkora példányszámban, hiszen korábbi műveit a nagy érdeklődés miatt már többször újra kellett nyomni, azok ugyanis teljesen elfogytak a könyvesboltokból.

Az, hogy már első nyomásként is 100 ezres példányszámot vállal be a kiadó, azt mutatja, biztosak benne: ezt meg is fogják venni az olvasók. Az a kötet egyébként 2024-ben a legtöbbet eladott magyar nyelvű művé vált. Most pedig itt van a folytatás, a Kobalt, amely hétfőn érkezett meg a könyvesboltokba.

Náray tíz év alatt 300 ezer könyvet adott el

Náray Tamás a másik kiemelkedően sikeres kortárs magyar szerző. Ő most egy különlegesen szép, élfestett kötettel jelentkezett, amely néhány hete kapható: az Apám szerint és az Anyám szerint után most megjelent a Szerintem című könyve, amelyben saját gondolatait, a világról alkotott képét osztja meg az olvasókkal.