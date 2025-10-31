1 órája
Ezekért a könyvekért állnak most sorba az emberek – egyszerre robbantott a két magyar sztáríró
Az éves hazai könyvforgalom egy százalékát két magyar szerző biztosítja. Frei Tamás és Náray Tamás most egyszerre jelentkeztek új kötettel. Hatalmas emiatt a forgalom a könyvesboltokban, karácsonyig várhatóan közel 150 ezer példányt adnak majd el csak ebből a két könyvből.
Valószínűleg látogatói csúcsok dőlnek meg a napokban a könyvesboltokban. A két legsikeresebb magyar szerző szinte egyszerre jelentetett meg új könyvet; a nevükkel fémjelzett két kötetből várhatóan összesen közel 150 ezer példányt adnak majd el a következő hónapokban. Ez – tekintve az éves hazai könyveladási statisztikákat – azt jelenti, hogy százból egy esetben valamelyikük könyvét veszik meg a magyar olvasók, miközben csak idén mintegy tízezer új kiadvány került a polcokra. A kiemelt érdeklődés már most egyértelmű: a Libri és a Bookline sikerlistáján is ők tanyáznak az első két helyen, megelőzve a nemzetközi bestsellerírót, Ken Follettet is.
Frei Tamás könyvei a legkeresettebbek
A legnagyobb sztár hazánkban jelenleg Frei Tamás. Két korai thrilleréből, A megmentő-ből és A bankár-ból sajtóinformációk szerint összesen körülbelül 250 ezer példány fogyott el.
Az újabb kiadványok közül a Puccs Moszkvában című kötetről konkrét adat is elérhető a KSH oldalán: eszerint ebből a regényéből 100 ezer példányt adtak ki 2024 első negyedévében – és valószínűleg nem véletlenül.
Miközben az átlagos példányszám hazánkban mindössze 10–20 ezer, és csupán néhány kiadvány esetében kockáztatnak meg 50 ezres mennyiséget, Frei előző regényét vélhetően különösebb rizikó nélkül adhatták ki ekkora példányszámban, hiszen korábbi műveit a nagy érdeklődés miatt már többször újra kellett nyomni, azok ugyanis teljesen elfogytak a könyvesboltokból.
Az, hogy már első nyomásként is 100 ezres példányszámot vállal be a kiadó, azt mutatja, biztosak benne: ezt meg is fogják venni az olvasók. Az a kötet egyébként 2024-ben a legtöbbet eladott magyar nyelvű művé vált. Most pedig itt van a folytatás, a Kobalt, amely hétfőn érkezett meg a könyvesboltokba.
Náray tíz év alatt 300 ezer könyvet adott el
Náray Tamás a másik kiemelkedően sikeres kortárs magyar szerző. Ő most egy különlegesen szép, élfestett kötettel jelentkezett, amely néhány hete kapható: az Apám szerint és az Anyám szerint után most megjelent a Szerintem című könyve, amelyben saját gondolatait, a világról alkotott képét osztja meg az olvasókkal.
Náray könyvei stabilan 25–35 ezres példányszámban jelennek meg, ráadásul minden újabb műve iránt egyre nagyobb az érdeklődés.
Bár kiadott példányszáma könyvenként kevesebb mint fele Frei-ének, jóval termelékenyebb író: míg Frei 2010 óta 6, az egykori divattervező 2015 óta 10 könyvet adott ki.
Náray tehát mostanra nagyjából 300 ezres összpéldányszámmal dicsekedhet, de ami objektívebb mutató: minden műve a legnagyobb példányszámban elkelő könyvek közé tartozik.
Íme a toplista a legsikeresebb magyar szerzőkről
Ezekhez az eladási listákhoz egyébként nagyon nehéz hozzáférni, nyilvános adat viszonylag kevés van erről. Megkértük ezért a ChatGPT-t, hogy foglalja össze az elérhető sajtóinformációk alapján, kik a legnagyobb példányszámban könyvet eladó kortárs magyar szerzők.
A listát Moldova György vezeti, a források szerint könyveinek összeladása több mint 13 millió példány Magyarországon. Emiatt gyakran említik őt a legtöbbet eladott magyar szerzőként.
A második helyen Nemere István áll, 11–14 millió eladott példány körüli összértékkel. A harmadik helyre Lőrincz L. László került, szintén milliós összpéldányszámmal.
A listán Frei Tamás a hatodik, Náray Tamás pedig a kilencedik. Fontos azonban megjegyezni, hogy mindketten 10-15 év alatt, kevesebb mint 10 kiadott könyvvel értek fel erre a toplistára. Ráadásul az átlag példányszámok folyamatosan csökkennek: míg 1990-ben még egy szerző átlagosan 15 ezer kötetet tudott eladni, most ez a szám alig több mint 2 ezer, ami szintén azt bizonyítja, hogy jelenleg ők a meghatározó szerzői a magyar könyvpiacnak.
