Valódi történetek a határ mellől: interjúkból született a dráma a Szegedi Nemzeti Színházban
Igaz történetek, valódi sorsok ihlették a Szegedi Nemzeti Színház következő bemutatóját. Az Oltalomkeresők a 2015-ös menekültválság dilemmáit viszi színpadra szegedi és környékbeli lakosok visszaemlékezései alapján.
A Szegedi Nemzeti Színház közelgő kortárs ősbemutatója adta a REÖK-ben szerdán rendezett közönségtalálkozó apropóját. Az Oltalomkeresők színművet a 2015-ös menekültválság idei, tízéves évfordulója apropóján írta Fábián Péter, a teátrum művészeti tanácsának tagja. A darab legfőbb különlegessége, hogy szegedi és környékbeli lakosokkal készített interjúk, visszaemlékezések, azaz valós történetek inspirálták.
Interjúkból dráma: valós emlékekből állt össze a kortárs színmű
– Ez egy olyan máig kibeszéletlen téma, ami benne van a köztudatban. Rengeteg dolog történt tíz évvel ezelőtt Szegeden és környékén a menekültekkel kapcsolatban, rengeteg emberi dilemma merült fel. Úgy éreztem, hogy nagyon izgalmas lenne minderről beszélni az évfordulón a színpad nyelvén – fejtette ki Fábián Péter rendező. Elmondta, szegedi és határmenti interjúalanyai között volt önkéntes, határvadász, pap, jogász és olyan nő is, aki szerelembe esett egy menekülttel.
A színmű a 2014 végétől a 2015 őszéig tartó időszakot öleli fel, mozaikszerű jelenetekben mutat fel újabb és újabb nézőpontokat a 2015-ös menekültválság témájában. A jelenetek között a görög drámák mintájára kardalok hangzanak el a színház énekkarának előadásában, amelynek tagjai jelképezik a menekülteket.
– Gryllus Samu kardalait adják elő, amelyek teljesen önálló, autonóm zeneművek, és valamilyen nagy, európai erkölcsi igazságból merítik a szövegüket – fűzte hozzá Fábián Péter.
Terítéken a menekültválság dilemmái
A színészek közül Molnár Erika és Szegezdi Róbert vett részt a közönségtalálkozón, akiket Barnák László főigazgató kérdezett szerepeikről.
Molnár Erika elmondta, hogy két teljesen ellentétes asszonyt játszik az előadásban: egyikük számára az igazságosság, a másik számára az emberség a mindenek felett álló zsinórmérték. Ahogy fogalmazott, a megszokottól eltérően készült fel a szerepekre annak tudatában, hogy ez esetben nem fiktív, hanem valós személyeket kell életre keltenie.
– Ma is érvényesek ezek az erkölcsi kérdések, amikkel a darab foglalkozik. Mélyen megérint és felkavar – jegyezte meg szerepei kapcsán a színésznő.
Szegezdi Róbert határvadászt és taxist alakít az előadásban.
– Szörnyű belelátni, hogy hogyan kezeljük egymást. Arra a kérdésre, hogy kiket játszom, azt kellene válaszolnom, hogy magunkat, minket: a szomszédunkat, az ismerőseinket, az utcai járókelőket, akik elmennek mellettünk. Az előadás egyetlen másodpercben sem hazudik. Nincsenek jótékony lekerekítések: aminek sarka van, annak tíz évvel ezelőtt is nagyon kemény éle és sarka volt – mondta a színész.
