Szegedi hírek

52 perce

Szeged régi arcai új életre keltek a mesterséges intelligencia segítségével

Címkék#nosztalgia#múltidézéskor#mesterséges intelligencia

Egy csoport, amelyben a fekete-fehér képeket idéző múlt és a sokszínű jelen találkozik – mindez a mesterséges intelligenciának köszönhetően. A „Szeged régen és most – Virtuális Szeged” Facebook-csoport a város régi látványosságait alapul véve készít lenyűgöző, múltidéző galériákat.

Kis Zoltán

A csoport célja, hogy a várost olyan módon mutassa be, ahogyan ma már nem láthatjuk. Az idősek nosztalgiázhatnak, visszaemlékezhetnek a múltat idéző látványosságokra, míg a fiatalok oly módon lehetnek szemtanúi a múlt csodáinak, hogy azokat a jelenkor igényei szerint, a saját világukon keresztül élhetik meg. A mesterséges intelligencia ezúttal nosztalgikus pillanatokat idéz elő. 

mesterséges intelligencia
A „Szeged régen és most” Facebook-csoport a város régi látványosságait alapul véve, a mesterséges intelligencia segítségével készít lenyűgöző, múltidéző galériákat. Fotó: virtualszeged.hu

Életet leheltek a Magyar Ede téri lovas szoborba a mesterséges intelligenciával 

Legutóbbi posztjukban Szeged egyik ikonikus pontján álló installációt vették alapul: a Magyar Ede téri lovas szobrot, amely a harmadik honvéd huszárezred emlékműve. A mesterséges intelligencia segítségével keltették újra életre – az elkészült képen korhű színekben pompázik az eredetileg bronzból készült szobor.

Régi helyszínek új köntösben 

A régi szegedi képek egy részét újra lefotózták az eredetivel megegyező pozícióból, így egy különleges időutazásban lehet részünk. Legyen szó a Kárász utcáról vagy a Klauzál térről, Szeged legismertebb és legkedveltebb helyei kaptak helyet a fotósorozatban.

Az összehasonlító képek segítségével nemcsak a város építészeti fejlődését és változásait követhetjük nyomon, hanem betekintést kaphatunk a múlt hangulatába is – abba az életérzésbe, amely mára szinte teljesen eltűnt a mindennapokból. A fotósorozat dokumentálja az idő múlását, és egyben párbeszédet teremt az idősebbek és a fiatalabb generáció között. 

Fotó: virtualszeged.hu

A mesterséges intelligencia ambivalens megítélése 

A mesterséges intelligencia térhódítása sokakban erős kételyeket kelt, míg mások már-már világmegváltó találmánynak tartják. A megítélés természetesen egyéni, ám ezúttal a mesterséges intelligencia egyik legpozitívabb oldalát ismerhetjük meg.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
