A két napon át tartó missziós napok miséjén egzotikus dallamok töltik meg a Fogadalmi templomot – galériával
A Szeged-Csanádi Egyházmegye idén is megünnepelte a missziók világnapját. A missziós napok Szegeden közös imádságokkal, énekléssel, kerekasztal-beszélgetésekkel és vasárnapi püspöki szentmisével emlékeztették a híveket a katolikus egyház missziós küldetésére, amely a hit terjesztésére és a Krisztus nyomdokain való elköteleződésre hív minden megkereszteltet.
A missziók világnapját minden év októberének utolsó előtti hétvégéjén ünneplik. A Szeged-Csanádi Egyházmegye e jeles napot közös imádsággal, énekléssel, kerekasztal-beszélgetésekkel, majd vasárnapi szentmisével ünnepli. A kétnapos missziót Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök nyitotta meg beszédével. Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius az idei missziós napokon, betegség miatt nem tudott részt venni, de üzent a szegedi hívőknek. A missziós napok Szegeden már több éves hagyománnyá nőtte ki magát.
Missziós napok Szegeden, ahol a szeged-csanádi püspök is felszólalt
– A misszionáriusok ne mondják meg a tutit, mert azt Isten már megmondta. Nekik az a feladatuk, hogy azt terjesszék – jegyezte meg humorosan a szeged-csanádi püspök a nyitóbeszédében.
Hozzátette, hogy a misszió nemcsak egy egyszerű küldetés, hanem egy küldetés, amelyet Jézus fogalmazott meg az apostolai számára:
Menjenek és hirdessék az evangéliumot az egész világon.
Kiemelte, hogy nekik köszönhetően gyűlhetett össze a szegedi közösség, miattuk tarthattak közös imádságokat, énekléseket, majd a vasárnapi szentmisére is így kerülhet sor.
Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius, ugyan nem tudott részt venni az eseményen, üzenetét azonban Kiss-Rigó László tolmácsolta: a missziós világnap során a katolikus hívek a világ minden tájáról egyetlen hitbeli közösségként kapcsolódnak egymáshoz. A vasárnapi szentmisén ismét megerősítjük elköteleződésünket a keresztségben vállalt hitünk mellett, vállalva, hogy misszionáriusként hirdetjük az evangéliumot és terjesztjük a hitet. Leó pápa szerint a világnap arra emlékeztet minket, hogy a megkereszteltek Krisztus nyomdokain a remény hírnökei és építői legyenek.
Missziós napok SzegedenFotók: Gémes Sándor
A misszió világnapját 1926 óta ünneplik
A katolikus egyházban 1926 óta hagyomány, hogy október folyamán kiemelt figyelmet fordítsanak a missziós gondolat tudatosítására, ezért az október a világmisszió hónapja, minden október harmadik vasárnapja pedig II. János Pál pápa rendeletére a világmisszió vasárnapja. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyház természeténél fogva missziós, és minden tagja felelősséget visel azért, hogy a hit ajándékát megossza azokkal, akik még nem találkoztak vele.
A világnapról Szegeden idén október 18 és 19-én emlékeztek meg. A két napos misszió fő eseménye a vasárnap délelőtti püspöki koncelebrációs szentmise a szegedi dómban, ahol ázsiai és afrikai dallamok is elhangzanak.
