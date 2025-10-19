A két napon át tartó missziós napok miséjén egzotikus dallamok töltik meg a Fogadalmi templomot – galériával

A missziók világnapját minden év októberének utolsó előtti hétvégéjén ünneplik. A Szeged-Csanádi Egyházmegye e jeles napot közös imádsággal, énekléssel, kerekasztal-beszélgetésekkel, majd vasárnapi szentmisével ünnepli. A kétnapos missziót Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök nyitotta meg beszédével. Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius az idei missziós napokon, betegség miatt nem tudott részt venni, de üzent a szegedi hívőknek. A missziós napok Szegeden már több éves hagyománnyá nőtte ki magát.

Minden év harmadik hétvégéjén tartják a missziós napokat Szegeden. A misszió világnapja már évszázadok óta hagyomány. Fotó: Gémes Sándor.

Missziós napok Szegeden, ahol a szeged-csanádi püspök is felszólalt

– A misszionáriusok ne mondják meg a tutit, mert azt Isten már megmondta. Nekik az a feladatuk, hogy azt terjesszék – jegyezte meg humorosan a szeged-csanádi püspök a nyitóbeszédében.

Hozzátette, hogy a misszió nemcsak egy egyszerű küldetés, hanem egy küldetés, amelyet Jézus fogalmazott meg az apostolai számára:

Menjenek és hirdessék az evangéliumot az egész világon.

Kiemelte, hogy nekik köszönhetően gyűlhetett össze a szegedi közösség, miattuk tarthattak közös imádságokat, énekléseket, majd a vasárnapi szentmisére is így kerülhet sor.

Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius, ugyan nem tudott részt venni az eseményen, üzenetét azonban Kiss-Rigó László tolmácsolta: a missziós világnap során a katolikus hívek a világ minden tájáról egyetlen hitbeli közösségként kapcsolódnak egymáshoz. A vasárnapi szentmisén ismét megerősítjük elköteleződésünket a keresztségben vállalt hitünk mellett, vállalva, hogy misszionáriusként hirdetjük az evangéliumot és terjesztjük a hitet. Leó pápa szerint a világnap arra emlékeztet minket, hogy a megkereszteltek Krisztus nyomdokain a remény hírnökei és építői legyenek.