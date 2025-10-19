október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Missziók világnapja

3 órája

A két napon át tartó missziós napok miséjén egzotikus dallamok töltik meg a Fogadalmi templomot – galériával

Címkék#misszió#világnap#Szeged#Szegedi Dóm

A Szeged-Csanádi Egyházmegye idén is megünnepelte a missziók világnapját. A missziós napok Szegeden közös imádságokkal, énekléssel, kerekasztal-beszélgetésekkel és vasárnapi püspöki szentmisével emlékeztették a híveket a katolikus egyház missziós küldetésére, amely a hit terjesztésére és a Krisztus nyomdokain való elköteleződésre hív minden megkereszteltet.

Berecz Blanka

A missziók világnapját minden év októberének utolsó előtti hétvégéjén ünneplik. A Szeged-Csanádi Egyházmegye e jeles napot közös imádsággal, énekléssel, kerekasztal-beszélgetésekkel, majd vasárnapi szentmisével ünnepli. A kétnapos missziót Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök nyitotta meg beszédével. Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius az idei missziós napokon, betegség miatt nem tudott részt venni, de üzent a szegedi hívőknek. A missziós napok Szegeden már több éves hagyománnyá nőtte ki magát. 

Missziós napok Szegeden
Minden év harmadik hétvégéjén tartják a missziós napokat Szegeden. A misszió világnapja már évszázadok óta hagyomány. Fotó: Gémes Sándor. 

Missziós napok Szegeden, ahol a szeged-csanádi püspök is felszólalt

– A misszionáriusok ne mondják meg a tutit, mert azt Isten már megmondta. Nekik az a feladatuk, hogy azt terjesszék – jegyezte meg humorosan a szeged-csanádi püspök a nyitóbeszédében. 

Hozzátette, hogy a misszió nemcsak egy egyszerű küldetés, hanem egy küldetés, amelyet Jézus fogalmazott meg az apostolai számára: 

Menjenek és hirdessék az evangéliumot az egész világon.

Kiemelte, hogy nekik köszönhetően gyűlhetett össze a szegedi közösség, miattuk tarthattak közös imádságokat, énekléseket, majd a vasárnapi szentmisére is így kerülhet sor. 

Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius, ugyan nem tudott részt venni az eseményen, üzenetét azonban Kiss-Rigó László tolmácsolta: a missziós világnap során a katolikus hívek a világ minden tájáról egyetlen hitbeli közösségként kapcsolódnak egymáshoz. A vasárnapi szentmisén ismét megerősítjük elköteleződésünket a keresztségben vállalt hitünk mellett, vállalva, hogy misszionáriusként hirdetjük az evangéliumot és terjesztjük a hitet. Leó pápa szerint a világnap arra emlékeztet minket, hogy a megkereszteltek Krisztus nyomdokain a remény hírnökei és építői legyenek. 

Missziós napok Szegeden

Fotók: Gémes Sándor

A misszió világnapját 1926 óta ünneplik

A katolikus egyházban 1926 óta hagyomány, hogy október folyamán kiemelt figyelmet fordítsanak a missziós gondolat tudatosítására, ezért az október a világmisszió hónapja, minden október harmadik vasárnapja pedig II. János Pál pápa rendeletére a világmisszió vasárnapja. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyház természeténél fogva missziós, és minden tagja felelősséget visel azért, hogy a hit ajándékát megossza azokkal, akik még nem találkoztak vele. 

A világnapról Szegeden idén október 18 és 19-én emlékeztek meg. A két napos misszió fő eseménye a vasárnap délelőtti püspöki koncelebrációs szentmise a szegedi dómban, ahol ázsiai és afrikai dallamok is elhangzanak.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu