1 órája
Nagymágocs sikere: nagydíjas lett a Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar - videóval
Hatalmas sikert ért el a nagymágocsi Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar. A XV. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében a nagydíjat érdemelték ki. A nagymágocsiak sikere mögött nagyon sok munka, rengeteg gyakorlás, próba áll.
Nagymágocs büszke a Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar versenyeredményére.
Nagymágocs büszkesége a népdalkör és a citerazenekar
– A dalkör 1993 óta működik, Dóczi Jusztina alapította. Ő kért meg, hogy segítsek egy citerazenekart is létrehozni. Úgy kezdtük a közös munkát, hogy teljesen kezdők voltak a citerásaink. A szorgalmas gyakorlásnak köszönhetően azonban ma már remek hangszereseink vannak. A népdalkör és a citerazenekar szoros kapcsolatban működik, együtt tartjuk a próbáinkat is – mondta Németh Kornélia, a nagymágocsi Napraforgó Citerazenekar egyik alapítója, a Nefelejcs Népdalkör szakmai vezetője.
– A dalkör és a citerazenekar olyan, mint egy nagy család. A gyakorlások, felkészülések mellett megünnepeljük a névnapokat és a születésnapokat, bárkinek bármilyen problémája van, megbeszélünk. A próbák mindig lelki töltekezést jelentenek számunkra – mondta Németh Kornélia. A népdalkör és a citerazenekar 15 fővel működik. Nem mindenki nagymágocsi, vannak derekegyházi és szentesi tagjaik is. Dolgoznak az utánpótláson is, járnak az óvodába és az iskolába is bemutatókra. A tapasztalatok szerint a gyermekek nagyon szeretik a citerazenét.
Fellépések itthon és Szerbiában
A Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar helyben és más településeken, de Szerbiában is sokszor lépett már fel, országos népzenei versenyekre is járnak. Az országos minősítő versenyeken többször kiérdemelték az aranyminősítést, Aranypáva-díjasok és Aranypáva nagydíjat is kaptak.
A covid idején féltek, hogy mi lesz a csoporttal, hiszen akkor kerülni kellett a találkozásokat, de a nehéz helyzetből is felálltak.
– A covid után nem is jutott eszünkbe, hogy versenyezzünk, mert nem ez a legfőbb, hanem, hogy jól érezzük magunkat az együtt zenéléssel. Azután csak jött az igény, hogy próbáljuk meg újra, méressük meg magunkat – említette meg Németh Kornélia.
A XV. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjébe hosszú út vezetett. Ennek egyik elődöntőjét tavaly októberben rendezték meg Szentesen.
Hosszú út vezetett a döntőig
– Ott aranyminősítést kaptunk, amivel tovább jutottunk a középdöntőbe, amit 5 helyszínen rendeztek meg. Mi 2025 májusában Szolnok-Szandaszőlősön mutattuk be a tudásunkat. Itt is a legmagasabb minősítést kaptuk. Így jutottunk be a Kárpát-medencei döntőbe, amit október 4-én rendezett meg a Vass Lajos Népzenei Szövetség Budapesten. A zsűri 60 műsorszámot hallgatott végig, közülük 24-en kaptuk meg a nagydíjat. Mi kalocsai népdalcsokrot adtunk elő, amit nagyon szeretünk. Ez egy csodálatos elismerés. Ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medencében jelenleg a legjobb 24 között vagyunk – említette meg a szakmai vezető.
Eddig két CD-jük jelent meg, jövőre szeretnének egy újat is kiadni.