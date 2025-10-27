Nagymágocs sikere: nagydíjas lett a Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar - videóval

Nagymágocs büszke a Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar versenyeredményére.

A citerazenekar csütörtökönként próbál a nagymágocsi művelődési házban. Fotó: kovács Erika

– A dalkör 1993 óta működik, Dóczi Jusztina alapította. Ő kért meg, hogy segítsek egy citerazenekart is létrehozni. Úgy kezdtük a közös munkát, hogy teljesen kezdők voltak a citerásaink. A szorgalmas gyakorlásnak köszönhetően azonban ma már remek hangszereseink vannak. A népdalkör és a citerazenekar szoros kapcsolatban működik, együtt tartjuk a próbáinkat is – mondta Németh Kornélia, a nagymágocsi Napraforgó Citerazenekar egyik alapítója, a Nefelejcs Népdalkör szakmai vezetője.

– A dalkör és a citerazenekar olyan, mint egy nagy család. A gyakorlások, felkészülések mellett megünnepeljük a névnapokat és a születésnapokat, bárkinek bármilyen problémája van, megbeszélünk. A próbák mindig lelki töltekezést jelentenek számunkra – mondta Németh Kornélia. A népdalkör és a citerazenekar 15 fővel működik. Nem mindenki nagymágocsi, vannak derekegyházi és szentesi tagjaik is. Dolgoznak az utánpótláson is, járnak az óvodába és az iskolába is bemutatókra. A tapasztalatok szerint a gyermekek nagyon szeretik a citerazenét.

Fellépések itthon és Szerbiában

A Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar helyben és más településeken, de Szerbiában is sokszor lépett már fel, országos népzenei versenyekre is járnak. Az országos minősítő versenyeken többször kiérdemelték az aranyminősítést, Aranypáva-díjasok és Aranypáva nagydíjat is kaptak.

A covid idején féltek, hogy mi lesz a csoporttal, hiszen akkor kerülni kellett a találkozásokat, de a nehéz helyzetből is felálltak.

– A covid után nem is jutott eszünkbe, hogy versenyezzünk, mert nem ez a legfőbb, hanem, hogy jól érezzük magunkat az együtt zenéléssel. Azután csak jött az igény, hogy próbáljuk meg újra, méressük meg magunkat – említette meg Németh Kornélia.

A XV. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjébe hosszú út vezetett. Ennek egyik elődöntőjét tavaly októberben rendezték meg Szentesen.