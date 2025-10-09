50 perce
Újabb Nobel-díjast adott nekünk az SZTE
Történelmi pillanatot él át a magyar irodalom: Krasznahorkai László, a kortárs próza egyik legmeghatározóbb alakja kapta meg az idei irodalmi Nobel-díjat.
A Kossuth-díjas szerző ezzel a legmagasabb nemzetközi elismerés birtokosa lett, neve mostantól olyan klasszikusok sorában szerepel, mint Márai Sándor vagy Kertész Imre.
Gyulától a Nobel-díjig – az írói pálya kezdetei
Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán. Jogot és magyar-népművelést tanult Szegeden és Budapesten, diplomamunkáját Márai Sándor emigrációs pályájáról írta. A Gondolat Könyvkiadó dokumentátoraként dolgozott, majd 1982-től már kizárólag az írásnak élt.
Első elbeszélése, Tebenned hittem 1977-ben jelent meg a Mozgó Világban, majd 1985-ben az irodalmi áttörést hozó regénye, a Sátántangó tette ismertté nevét nemcsak itthon, hanem a nemzetközi szakmai közegben is.
Tarr Béla és az irodalom filmes arca
A nyolcvanas évektől Tarr Béla filmrendező alkotótársa lett. Együttműködésük olyan kultikus alkotásokat eredményezett, mint a Kárhozat, a Werckmeister harmóniák vagy A torinói ló. Utóbbi a Berlini Filmfesztiválon nyerte el a zsűri nagydíját, és ma is a magyar filmművészet egyik legfontosabb darabjaként tartják számon.
Az utazó író, aki sosem áll meg
A kilencvenes évektől Krasznahorkai szinte folyamatosan úton van. Németországban, Japánban, Kínában és az Egyesült Államokban is élt, tapasztalataiból és megfigyeléseiből pedig egy egyedülálló, mágikus realista prózavilág született.
Regényeiben a tér, a mozdulatlanság, a reménytelenség és a megváltás kérdései fonódnak össze egy különös, filozofikus világképpé. Legismertebb művei közé tartozik Az ellenállás melankóliája, a Háború és háború, a Seiobo járt odalent vagy a Báró Wenckheim hazatér. Legutóbbi kötete, a Zsömle odavan 2024 elején jelent meg, míg novemberben érkezik új regénye, A magyar nemzet biztonsága.
Nemzetközi elismerések és díjak sora
A Sátántangó és a Seiobo járt odalent angol fordításai rangos nemzetközi díjakat nyertek, többek között a Best Translated Book Awardot és az America Awardot.
Krasznahorkai munkásságát a Nemzetközi Man Booker-díj, a Formentor-díj, a Prima Primissima és a Libri Irodalmi Díj is elismerte. A kritikusok szerint prózája Kafka, Faulkner és Márquez szellemiségét viszi tovább, miközben mélyen magyar gyökerű és mégis egyetemes.
Az elbeszélés mestere
Krasznahorkai írásművészetét a lassú, hömpölygő mondatok, a filozofikus látásmód és a mindent átható melankólia jellemzi. Egy amerikai kritikusa szerint:
„Őt olvasni olyan, mint nézni az embereket, akik körbeállnak valamit a téren, és csak később jössz rá: nincs ott semmi, a semmi köré gyűltek.”
A mai napig az emberi lét határhelyzeteit kutatja – és ezzel a világirodalom egyik legeredetibb hangját adja.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!