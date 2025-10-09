Újabb Nobel-díjast adott nekünk az SZTE

A Kossuth-díjas szerző ezzel a legmagasabb nemzetközi elismerés birtokosa lett, neve mostantól olyan klasszikusok sorában szerepel, mint Márai Sándor vagy Kertész Imre.

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat vehet át Stockholmban. Archív fotó: Török János

Gyulától a Nobel-díjig – az írói pálya kezdetei

Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán. Jogot és magyar-népművelést tanult Szegeden és Budapesten, diplomamunkáját Márai Sándor emigrációs pályájáról írta. A Gondolat Könyvkiadó dokumentátoraként dolgozott, majd 1982-től már kizárólag az írásnak élt.

Első elbeszélése, Tebenned hittem 1977-ben jelent meg a Mozgó Világban, majd 1985-ben az irodalmi áttörést hozó regénye, a Sátántangó tette ismertté nevét nemcsak itthon, hanem a nemzetközi szakmai közegben is.

Tarr Béla és az irodalom filmes arca

A nyolcvanas évektől Tarr Béla filmrendező alkotótársa lett. Együttműködésük olyan kultikus alkotásokat eredményezett, mint a Kárhozat, a Werckmeister harmóniák vagy A torinói ló. Utóbbi a Berlini Filmfesztiválon nyerte el a zsűri nagydíját, és ma is a magyar filmművészet egyik legfontosabb darabjaként tartják számon.

Az utazó író, aki sosem áll meg

A kilencvenes évektől Krasznahorkai szinte folyamatosan úton van. Németországban, Japánban, Kínában és az Egyesült Államokban is élt, tapasztalataiból és megfigyeléseiből pedig egy egyedülálló, mágikus realista prózavilág született.

Regényeiben a tér, a mozdulatlanság, a reménytelenség és a megváltás kérdései fonódnak össze egy különös, filozofikus világképpé. Legismertebb művei közé tartozik Az ellenállás melankóliája, a Háború és háború, a Seiobo járt odalent vagy a Báró Wenckheim hazatér. Legutóbbi kötete, a Zsömle odavan 2024 elején jelent meg, míg novemberben érkezik új regénye, A magyar nemzet biztonsága.

Nemzetközi elismerések és díjak sora

A Sátántangó és a Seiobo járt odalent angol fordításai rangos nemzetközi díjakat nyertek, többek között a Best Translated Book Awardot és az America Awardot.

Krasznahorkai munkásságát a Nemzetközi Man Booker-díj, a Formentor-díj, a Prima Primissima és a Libri Irodalmi Díj is elismerte. A kritikusok szerint prózája Kafka, Faulkner és Márquez szellemiségét viszi tovább, miközben mélyen magyar gyökerű és mégis egyetemes.