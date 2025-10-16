1 órája
A 2015-ös migránshullám kerül terítékre a Szegedi Nemzeti Színházban – galériával
Mi történik, ha egy színházi előadás nem mondja meg, mit gondolj, csak megkérdezi, hogy biztos vagy-e benne? Fábián Péter Oltalomkeresők című kortárs drámáját a 2015-ös migránshullám ihlette szegedi és környékbeli tanúk személyes történetei alapján.
Az idegenek befogadásának dilemmáit tárja a közönség elé a Szegedi Nemzeti Színház kortárs ősbemutatója pénteken. Az Oltalomkeresők című dráma írója Fábián Péter, a színház művészeti tanácsának tagja, akinek sajátos látásmódjával és kísérletező kedvével a Kacsa hírszínházi előadások, valamint a szintén saját tollából született Gazdálkodj okosan! komédia alkalmával is megismerkedhettek már a szegedi nézők. Az Oltalomkeresőket a 2015-ös migránshullám évfordulója okán írta valós történetek alapján.
Oltalomkeresők: emberi sorsok és dilemmák kerülnek terítékre
Fábián Péter lapunknak elmondta, hogy 15 emberrel beszélt, akiket személyesen érintett a migráns áradat 2015-ben, közülük 12 története került be az előadásra. Volt visszaemlékezés, amelynél csak a neveket változtatta meg, más esetben csak ihletként használta a történetet. Az interjúalanyok többsége szegedi volt, akadt közöttük, aki ma már külföldön él, és volt horgosi és röszkei interjúalanya is.
– Arra törekedem, hogy a lehető legkülönbözőbb nézőpontokat lehessen majd ütköztetni e megosztó téma kapcsán. Az előadás nem akar dokumentarista lenni, van benne írói fantázia is. Nekem az a szándékom, hogy a menekült jelensége kapcsán ütköztessük a nagyon különböző álláspontokat nyílt színen. Gondolok arra, hogy van fontos dramaturgiai szála a szegedi önkéntes csapatnak, éppúgy, mint a Szeged környékén dolgozó határvadászoknak, a katolikus papnak és a jogvédőnek is – mondta el Fábián Péter rendező, aki szerint csupán egyetlen állítást fogalmaz meg a darab.
– A legalapvetőbb emberi szükségleteket minden körülmények között igyekezzünk kielégíteni. Minden más, ami ezen kívül van, a maga bonyolultságában kerül színre – közölte.
Színház, ami nem hagy nyugton: árnyalja a véleményt, megbolygatja az ítéletet
Az író hangsúlyozta, hogy hisz abban a színházban, amely a társadalmi ügyeinket próbálja meg kibeszélni.
– Ez az előadás szórakoztatni is akar, bármilyen furán is hangzik. Ezek a tíz évvel ezelőtti események okoztak olyan abszurd és groteszk szituációkat, amelyek kapcsán a feszültséget szeretnénk nevetéssel levezetni. Másfelől kimondottan örülnék annak, ha az előadás kapcsán az emberek vitatkoznának, és kicsit jobban megismernék azt az álláspontot, amit a színházlátogatás előtt nem képviseltek. Tehát, aki nagyon biztos volt abban, hogy itt kizárólag ártatlan és elesett emberek jöttek, akik nem okoztak semmilyen fennakadást vagy kárt, azok igenis lássák meg, hogy mennyi feszültség volt ebből más emberek életében, és fordítva is kicsit árnyalódjon az emberek véleménye – fejtette ki Fábián Péter.
