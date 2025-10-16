A 2015-ös migránshullám kerül terítékre a Szegedi Nemzeti Színházban – galériával

Az idegenek befogadásának dilemmáit tárja a közönség elé a Szegedi Nemzeti Színház kortárs ősbemutatója pénteken. Az Oltalomkeresők című dráma írója Fábián Péter, a színház művészeti tanácsának tagja, akinek sajátos látásmódjával és kísérletező kedvével a Kacsa hírszínházi előadások, valamint a szintén saját tollából született Gazdálkodj okosan! komédia alkalmával is megismerkedhettek már a szegedi nézők. Az Oltalomkeresőket a 2015-ös migránshullám évfordulója okán írta valós történetek alapján.

Az Oltalomkeresők az ógörög színjátszás hagyományait idézi meg. A menekülteket a színház énekkara testesíti meg, vörös nikábot viselvén. Fotó: Karnok Csaba

Oltalomkeresők: emberi sorsok és dilemmák kerülnek terítékre

Fábián Péter lapunknak elmondta, hogy 15 emberrel beszélt, akiket személyesen érintett a migráns áradat 2015-ben, közülük 12 története került be az előadásra. Volt visszaemlékezés, amelynél csak a neveket változtatta meg, más esetben csak ihletként használta a történetet. Az interjúalanyok többsége szegedi volt, akadt közöttük, aki ma már külföldön él, és volt horgosi és röszkei interjúalanya is.

– Arra törekedem, hogy a lehető legkülönbözőbb nézőpontokat lehessen majd ütköztetni e megosztó téma kapcsán. Az előadás nem akar dokumentarista lenni, van benne írói fantázia is. Nekem az a szándékom, hogy a menekült jelensége kapcsán ütköztessük a nagyon különböző álláspontokat nyílt színen. Gondolok arra, hogy van fontos dramaturgiai szála a szegedi önkéntes csapatnak, éppúgy, mint a Szeged környékén dolgozó határvadászoknak, a katolikus papnak és a jogvédőnek is – mondta el Fábián Péter rendező, aki szerint csupán egyetlen állítást fogalmaz meg a darab.

– A legalapvetőbb emberi szükségleteket minden körülmények között igyekezzünk kielégíteni. Minden más, ami ezen kívül van, a maga bonyolultságában kerül színre – közölte.