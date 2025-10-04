Őszi varázslat a Móra Ferenc Múzeumban – kézműves élményekkel várta az őszi családi matiné a gyerekeket – galériával, videóval

A szegedi Móra Ferenc Múzeum emeleti galériája szombaton megtelt gyerekzsivajjal. Az őszi családi matiné vonzotta a famíliákat az intézménybe, ahol öt asztalnál az évszakhoz illő, ahhoz kötődő díszeket, tárgyakat készíthettek a résztvevők.

Az őszi családi matiné is sikeres volt a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. Fotó: Török János

Őszi családi matiné a Móra Ferenc Múzeumban

A családi matinékat hosszú évek óta, havonta rendezi meg a Móra Ferenc Múzeum, melyek általában az évszakokhoz, az ünnepekhez és a kiállításaikhoz kapcsolódnak, azok hangulatát idézik meg a készítendő tárgyakkal – tudtuk meg Czabarka Zsuzsannától, az egyik foglalkozásvezetőtől. Az asztalokon az ősz színei elevenedtek meg, terményekből, falevelekből készültek például képek és különböző dísz- és emléktárgyak.

– A kisebbek, a három- és négyévesek szüleik segítségével kézműveskednek, a nagyobbak már önállóan is. A programunk népszerű, már akadnak visszatérő régi résztvevők – említette meg Zsuzsanna. Volt, ahol hálóban lévő pókot, lompos farkú mókust, festett faleveleket, őszi díszt „gyártottak”, illetve magokból, apró termésekből képet készítettek, úgy, hogy ezeket ráragasztották a kirajzolt mintára. – „Tegyél rá mindent!” – érkezett a tanács az egyik szülőtől. Az egyik apróságnak a nagypapa segített ebben, aki elárulta, még nem voltak a matinén, de elképzelhető, hogy a következőre is eljönnek, mert tetszik nekik, mindketten jól szórakoznak.

Legközelebb

A legközelebbi, Márton-napi családi matinét november 8-án rendezik meg a Móra Ferenc Múzeumban.