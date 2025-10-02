Szenzációs meglepetéssel indult az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál – váratlan fordulat Török János fotókiállításán – galériával, videóval

Búbos bankák, szalakóták, baglyok és jégmadarak is beköltöztek a Szegedi Tudományegyetem Rektori épületének aulájába, és ott is maradnak több mint egy hónapig. Török János, sokszorosan díjazott fotóriporter kollégánk szemet gyönyörködtető természetfotóiból nyílt kiállítás, amely egyben az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál nyitánya volt szerda este.

Az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál nyitányának három szerencsés résztvevője haza is vihette Török János egy-egy szemet gyönyörködtető természetfotóját. Fotó: Karnok Csaba

Török János váratlan ajándékkal lepett meg három látogatót

A fotókiállítás megnyitójának közönségét több váratlan, szívet melengető meglepetés is érte. A rendezvény elején Csorba Kata, a Szegedi Nemzeti Színház színésznője adta elő Bagira dalát a Dzsungel könyve musicalből. Az első váratlan fordulat az volt, amikor a dal közben egyszerre csak színpompás papírszívek sokasága hullott alá az átrium karzatáról. Ám a kiállítás legnagyobb meglepetése még csak ezután következett.

A megnyitó kezdetén a természetfotók le voltak takarva, később a látogatóknak kellett a képekről lerántaniuk a leplet. Török János különleges ajándékkal kedveskedett három szerencsés kiállítás-látogatónak: az általuk leleplezett fotó nagy méretű másolatával térhettek haza.