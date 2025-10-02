Tegnap, 8:54
Szenzációs meglepetéssel indult az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál – váratlan fordulat Török János fotókiállításán – galériával, videóval
Madarak költöztek az egyetem aulájába. Az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál nyitányaként Török János természetfotó-kiállítása nyílt meg. A képeket a látogatók leplezhették le, akik közül három szerencsésre óriási meglepetés várt.
Búbos bankák, szalakóták, baglyok és jégmadarak is beköltöztek a Szegedi Tudományegyetem Rektori épületének aulájába, és ott is maradnak több mint egy hónapig. Török János, sokszorosan díjazott fotóriporter kollégánk szemet gyönyörködtető természetfotóiból nyílt kiállítás, amely egyben az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál nyitánya volt szerda este.
Török János váratlan ajándékkal lepett meg három látogatót
A fotókiállítás megnyitójának közönségét több váratlan, szívet melengető meglepetés is érte. A rendezvény elején Csorba Kata, a Szegedi Nemzeti Színház színésznője adta elő Bagira dalát a Dzsungel könyve musicalből. Az első váratlan fordulat az volt, amikor a dal közben egyszerre csak színpompás papírszívek sokasága hullott alá az átrium karzatáról. Ám a kiállítás legnagyobb meglepetése még csak ezután következett.
A megnyitó kezdetén a természetfotók le voltak takarva, később a látogatóknak kellett a képekről lerántaniuk a leplet. Török János különleges ajándékkal kedveskedett három szerencsés kiállítás-látogatónak: az általuk leleplezett fotó nagy méretű másolatával térhettek haza.
Török János természetfotó-kiállításaFotók: Karnok Csaba
Megnyílt az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál
János 2010 óta foglalkozik fotográfiával, a Délmagyarországnak 2016 óta fotóriportere. Tagja a MAOE fotóművészeti tagozatának, 55 hazai és nemzetközi díjat nyert már el, a Magyar Sajtófotó-díjjal 13 alkalommal jutalmazták, hétszeres NaturArt díjazott, tavaly elnyerte a Hégető Honorka-díjat, idén pedig Csongrád-Csanád Vármegye Sajtódíjával tüntették ki. Mindemellett természetfotósként megálmodója és létrehozója a Röpföld madárparadicsomnak. A természetfotózás mellett másik fő érdeklődési területét az alföldi tanyavilág arcai, életkörülményei, sorsai adják.
A tárlatot, egyúttal az SZTE Őszi Kulturális Fesztivált Zakar Péter, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese nyitotta meg, aki a Szegedi Tudományegyetem kulturális fesztiváljának nagy értékeként emelte ki többek között, hogy hosszú időn át köti össze azokat, akik szeretik a kultúrát.
– Talán nem kell részleteznem, hogy napjaink eldurvult világában milyen fontos, hogy néhány pillanatra megálljunk, egy koncertet meghallgassunk, egy képet megnézzünk. A fesztivál egyik sajátossága, hogy rendkívül sok művészeti ág képviselteti magát – emelte ki Zakar Péter.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Elgázolta a diáklányt, majd segítség nélkül továbbhajtott – videóval
Vége a találgatásoknak, Smárason elárulta, mennyi kihagyás vár rá