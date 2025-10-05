Rekorddöntő Őszi Tárlat: ennyi művész még soha nem állított ki! – galériával

A 71. Őszi Tárlat idei fődíjasa Szurcsik József festő- és grafikusművész lett, ő vehette át a Tornyai-plakettet.

Közel 200 alkotást láthatnak mindazok, akik december 7-ig ellátogatnak az Alföldi Galériába, az Őszi Tárlatra. Fotó: Kovács Erika

Képzőművészeti seregszemle

Október 5-én délben nyílt meg a Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő kortárs képzőművészeti seregszemléje, a 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

– A tavalyi kerek évforduló vízválasztó volt az Őszi Tárlat életében, új célt tűztünk ki, aminek lényege, lépést kell tartani az idővel. Az elmúlt hét évtized sem volt mozdulatlan, az első kiállítások óta folyamatosan és fokozatosan tágultak a keretek. Most eljött az ideje, hogy a kor kihívásaira is reagáljunk. A digitális jelentkezéssel megújítottuk az előkészítési folyamatot, szélesítettük az alkotók körét, és még nagyobb figyelmet fordítottunk a kortárs tendenciákra – mondta a megnyitón Gál Borglárka, a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ főigazgatója.

A kiállítást Bene Zoltán, József Attila-díjas költő, a Szeged folyóirat főszerkesztője nyitotta meg.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere méltatta a Nátyi Róbert (elnök), Ibos Éva művészettörténész, Nádas Alexandra képzőművész, mint az elmúlt évi tárlat fődíjas alkotója, Kotormán Norbert Munkácsy-díjas szobrászművész és Elekes Károly Munkácsy-díjas képzőművész alkotta zsűri munkáját. A polgármester Picassót idézte, aki azt mondta, a művészet lemossa a hétköznapok porát.

– Gallyas Miklóshoz kötődik az Őszi Tárlat útjára indítása, amit azután és azóta is szívébe zárt a város. Az idelátogató és itt élő művészeket mindig is csodálat vett körbe, október első vasárnapját pedig ünnepnapként kezeljük – emelte ki beszédében a polgármester.

Őszi Tárlat: Tizenöt alkotó kapott díjat

A vernisszázson, a kiállítás megnyitóján összesen 15 díjat adtak át. Az Őszi Tárlat fődíját, a Tornyai-plakettet az idén Szurcsik József festő- és grafikusművész érdemelte ki. Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem volt rektorhelyettese, a Grafika Tanszék docense, korábbi tanszékvezetője.

A tárlat életműdíjában Földi Péter festőművész részesült. Hódmezővásárhely városa Endre Béla Mesterdíját Dorogi János szobrászművész, a Galyasi Miklós Nívódíjat Incze Mózes festőművész vehette át. A fiatal pályakezdő művészek részére létrehozott festészeti elismerést Kalán Viktória, a vásárhelyi önkormányzat és Magyar Művészeti Akadémia által közösen finanszírozott Rudnay-ösztöndíjat Farkas Dormán Kolos vehette át. Az MMA díjazottja Menasági Péter szobrászművész, a Kulturális és Innovációs Minisztérium elismerését pedig Kántor Ágnes festőművésznek ítélték oda