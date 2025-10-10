Egy ükanya bűne, egy fiú sorsa – Családfakutatásból született két regény

Pálinkás Szilvia első könyve 2022-ben jelent meg Genomba zárt örökség címmel. Ez a szerző ükanyjának kalandos életét tárja az olvasók elé: hogyan lett az előkelő család sarja gyilkossá. Szilvia a történetet komoly családfakutatás alapján írta meg, és mivel nagy sikert aratott, folytatta a történetet.

Pálinkás Szilvia két regénye valós családtörténetből született. A szerző a Somogyi-könyvtárban mesél arról, hogyan lett a családfakutatásból irodalom. Illusztráció: Shutterstock

Pálinkás Szilvia a múlt nyomába eredt – családfakutatásból született regényei

A Bennem élő álmod című regény a szerző ükanyjának fia, Musza Imre életét dolgozza fel, aki a valóságban 19 évesen öngyilkos lett. Szilvia azonban eljátszott a gondolattal, mi történt volna, ha nem teszi meg ezt a tragikus lépést. Elképzelt számára egy másik életet, amelyben egy kalandos utazás során Isztambulban próbál otthonra lelni. Itt barátságot köt egy egykori 1848-as honvéddal, aki saját történetein keresztül avatja be a fiatal fiút a forradalom egykori szellemiségébe, de találkozik Széchenyi Ödönnel is, akinek a Taksim téri, isztambuli tűzoltóság megalapítását köszönhetik Törökországban.

Pálinkás Szilvia szombaton 14 órától mutatja be két regényét a Somogyi-könyvtár első emeleti közösségi terében. Beszélgetőtársa Ress-Wimmer Zoltán, a Görgey Kör alelnöke lesz, aki a szerző segítségére volt a regény történelmi hátterének hiteles felvázolásában.