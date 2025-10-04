A bajban nincs egyedül: szegváriak fogtak össze Pataki Attila gyógyulásáért – galériával, videóval

Bográcsokban főtt a finom lecsó szombaton délelőtt a szegvári piactéren, voltak, akik kolbászt, mások palacsintát sütöttek, de virágcsokrot is lehetett vásárolni. Minden forint Pataki Attila felépülését szolgálta.

Sütöttek, főztek, motoroztak, táncoltak Szegváron – összefogtak Pataki Attila gyógyulásáért és családja megsegítéséért. Fotó: Kovács Erika

Egy tál lecsó és a szeretet

– Ugye, milyen megható? Nem is gondoltam, hogy ennyien összejövünk. A szegváriak összefognak a bajban, ha kell – mondta egy középkorú hölgy, aki maga is vett egy tál lecsót, hogy azzal segítse Pataki Attilát.

Rengetegen voltak a piactéren. Élőzene szólt, motorosok gyülekeztek, volt, aki quadozni vitte a kisgyerekeket. Finom illatok kavarogtak a levegőben, lecsó, kolbász és palacsinta. Többen mindenből vásároltak. Néptáncosok is szórakoztatták a közönséget. Jó alkalom volt ez a találkozásra, a beszélgetésre és a biztatásra. A jótékonysági főzésre látogatók egy emberként szurkolnak Pataki Attiláért, hogy meggyógyuljon és hazatérhessen a családjához.