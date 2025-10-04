október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogás

21 perce

A bajban nincs egyedül: szegváriak fogtak össze Pataki Attila gyógyulásáért – galériával, videóval

Címkék#Pataki Attila#családapa#rendezvény

Összefogtak a szegváriak, hogy segítsék Pataki Attilát. A háromgyermekes családapa idén tavasszal sztrókot kapott, ami egy betegséglavinát indított el nála. A 43 éves férfi azóta nem tud talpra állni, jelenleg is kórházban ápolják. Pataki Attila családja nehéz anyagi helyzetbe került, nekik segített a település a jótékonysági főzéssel.

Kovács Erika

Bográcsokban főtt a finom lecsó szombaton délelőtt a szegvári piactéren, voltak, akik kolbászt, mások palacsintát sütöttek, de virágcsokrot is lehetett vásárolni. Minden forint Pataki Attila felépülését szolgálta.

Pataki Attila gyógyulásáért főztek
Sütöttek, főztek, motoroztak, táncoltak Szegváron – összefogtak Pataki Attila gyógyulásáért és családja megsegítéséért. Fotó: Kovács Erika

Egy tál lecsó és a szeretet

– Ugye, milyen megható? Nem is gondoltam, hogy ennyien összejövünk. A szegváriak összefognak a bajban, ha kell – mondta egy középkorú hölgy, aki maga is vett egy tál lecsót, hogy azzal segítse Pataki Attilát.

Rengetegen voltak a piactéren. Élőzene szólt, motorosok gyülekeztek, volt, aki quadozni vitte a kisgyerekeket. Finom illatok kavarogtak a levegőben, lecsó, kolbász és palacsinta. Többen mindenből vásároltak. Néptáncosok is szórakoztatták a közönséget. Jó alkalom volt ez a találkozásra, a beszélgetésre és a biztatásra. A jótékonysági főzésre látogatók egy emberként szurkolnak Pataki Attiláért, hogy meggyógyuljon és hazatérhessen a családjához.

Jótékonysági főzés Pataki Attiláért

Fotók: Kovács Erika

Pataki Attila életében ez a legnehezebb időszak

A 43 esztendős családapa márciusig benzinkutasként dolgozott Szentesen. A szabadnapján a műhelyében dolgozgatott a létrán állva. Lefelé jövet, az utolsó előtti foknál azt érezte, hogy kimegy az erő a jobb lábából és kezéből. Szerencsére nem esett le, hanem a létra melletti székre fordult. Akkorra már a beszéde is érthetetlenné vált. A felesége hívta a mentőt. Attila sztrókot kapott.

A gyors segítségnek köszönhetően rövid időn belül visszatért a kezébe az élet és járni is tudott. A baj azonban nem járt egyedül. Valóságos betegséglavina zúdult a férfire. Előbb az epéje gyulladt be, majd iszonyatos hátfájás gyötörte és újból leesett lábról. Kiderült, nagy a baj, két csigolyáját ki kellett venni. Most is kórházban kezelik.

Összefogtak a szegváriak

Közben a család barátai, ismerősei, a munkatársak összefogást hirdettek, hogy anyagilag segítsék a családot a szombati rendezvénnyel, ami nemcsak pénzbeli támogatást hozott, hanem erőt is a reménybeli gyógyuláshoz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu