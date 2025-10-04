21 perce
A bajban nincs egyedül: szegváriak fogtak össze Pataki Attila gyógyulásáért – galériával, videóval
Összefogtak a szegváriak, hogy segítsék Pataki Attilát. A háromgyermekes családapa idén tavasszal sztrókot kapott, ami egy betegséglavinát indított el nála. A 43 éves férfi azóta nem tud talpra állni, jelenleg is kórházban ápolják. Pataki Attila családja nehéz anyagi helyzetbe került, nekik segített a település a jótékonysági főzéssel.
Bográcsokban főtt a finom lecsó szombaton délelőtt a szegvári piactéren, voltak, akik kolbászt, mások palacsintát sütöttek, de virágcsokrot is lehetett vásárolni. Minden forint Pataki Attila felépülését szolgálta.
Egy tál lecsó és a szeretet
– Ugye, milyen megható? Nem is gondoltam, hogy ennyien összejövünk. A szegváriak összefognak a bajban, ha kell – mondta egy középkorú hölgy, aki maga is vett egy tál lecsót, hogy azzal segítse Pataki Attilát.
Rengetegen voltak a piactéren. Élőzene szólt, motorosok gyülekeztek, volt, aki quadozni vitte a kisgyerekeket. Finom illatok kavarogtak a levegőben, lecsó, kolbász és palacsinta. Többen mindenből vásároltak. Néptáncosok is szórakoztatták a közönséget. Jó alkalom volt ez a találkozásra, a beszélgetésre és a biztatásra. A jótékonysági főzésre látogatók egy emberként szurkolnak Pataki Attiláért, hogy meggyógyuljon és hazatérhessen a családjához.
Pataki Attila életében ez a legnehezebb időszak
A 43 esztendős családapa márciusig benzinkutasként dolgozott Szentesen. A szabadnapján a műhelyében dolgozgatott a létrán állva. Lefelé jövet, az utolsó előtti foknál azt érezte, hogy kimegy az erő a jobb lábából és kezéből. Szerencsére nem esett le, hanem a létra melletti székre fordult. Akkorra már a beszéde is érthetetlenné vált. A felesége hívta a mentőt. Attila sztrókot kapott.
A gyors segítségnek köszönhetően rövid időn belül visszatért a kezébe az élet és járni is tudott. A baj azonban nem járt egyedül. Valóságos betegséglavina zúdult a férfire. Előbb az epéje gyulladt be, majd iszonyatos hátfájás gyötörte és újból leesett lábról. Kiderült, nagy a baj, két csigolyáját ki kellett venni. Most is kórházban kezelik.
Összefogtak a szegváriak
Közben a család barátai, ismerősei, a munkatársak összefogást hirdettek, hogy anyagilag segítsék a családot a szombati rendezvénnyel, ami nemcsak pénzbeli támogatást hozott, hanem erőt is a reménybeli gyógyuláshoz.