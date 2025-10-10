A világsztár különös esete a szegedi rockprofesszorral – a The Rolling Stones legendája nem hitt a fülének

Rendkívüli ajándékot kapott Pleskonics András, alias Dr. Rock, aki idén éppen húsz éve vezeti a Szegedi Tudományegyetem rocktörténet kurzusát. Generációkat összekötő zenei és kulturális ismeretterjesztő munkájáért néhány hónappal ezelőtt rektori elismerő oklevéllel tüntették ki, ráadásul nemrég lett büszke rock nagypapa, úgyhogy az elmúlt időszakban valósággal úszott a boldogságban. Nem gondolta volna, hogy ezt még lehet fokozni, de egy külföldön élő zenész barátjának sikerült.

Íme a pillanat, amikor a The Rolling Stones világklasszis gitárosa, Ronnie Wood meghallotta Pleskonics András szegedi rockprofesszor becenevét. Fotó: Vadász Zoltán

Az előzmények: egy magyar blues harmonikás, egy londoni klub és egy világsztár

– Sorsszerű volt – jegyezte meg sugárzó örömmel Plesi, Szeged rockprofesszora a különleges ajándék kapcsán, amely felbecsülhetetlen értékkel bír számára. A rocktörténet kurzus aktuális félévének nyitányát ugyanis a The Rolling Stones együttes munkássága adta.

– Egy nagyon jó zenész barátom, Köteles Róbert blues harmonkás egy ideje már Londonban él életvitelszerűen, de gyakran jár vissza nagy örömmel Szegedre. Bejáratos olyan londoni, belvárosi klubokba és koncertekre, ahol világsztárok, világklasszis zenészek forgolódnak. A rocktörténet kurzus sorsát különösen nagy szeretettel követi. Tavaly eljött az évzáró előadásomra is, sztorizott a kinti zenei életről, és becsatlakozott a félévet lezáró örömzenélésbe is – mesélte Pleskonics András, majd mosolyogva hozzátette, hogy Köteles Róbertet már régen kinevezte a rocktörténet kurzus londoni, helyszíni tudósítójának.

Fotó: Vadász Zoltán

Ronnie Wood felkapta a fejét Pleskonics András becenevére

A becses ajándék előzményei között fontos megemlíteni azt is, hogy a világsztár angol gitáros, Ronnie Wood éppen 60 évvel ezelőtt kezdte zenészi pályafutását sorrendben a The Birds, majd a The Creation, The Jeff Beck Group és a Faces zenekarok tagjaként, majd ezek után, éppen 50 évvel ezelőtt lett a The Rolling Stones együttes tagja. A dupla évforduló apropóján a világklasszis gitáros dupla életműválogatás bakelit lemezzel jelentkezett idén.

Ezt a lemezt dedikáltatta a világsztárral Köteles Róbert Pleskonics Andrásnak, alias Dr. Rocknak. A pláne a történetben, hogy sikerült lencsevégre kapni azt a pillanatot, amikor Ronnie Wood dedikálás közben felkapta a fejét, amikor meghallotta Plesi becenevét.

What?!

– kérdezte elcsodálkozva Ronnie Wood, majd közölte:

Óriási, hogy valakit úgy hívnak, hogy Dr. Rock!

A meglepetés ajándékot Köteles Róbert stílusosan a The Rolling Stones-ról szóló rocktörténet óra keretében adta át Pleskonics Andrásnak, akinek azonnal elcsuklott a hangja, annyira meghatódott.