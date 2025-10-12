Posztumusz díjat kapott szülővárosától Kincses Tibor

A közelmúltban, június elején hunyt el a Szegeden élő olimpiai bronzérmes – 1980-ban Moszkvában nyerte –, 3. danos cselgáncsos, Kincses Tibor. Lapunkban is elbúcsúztunk Tibi bácsitól, felelevenítve szülővárosához, Kecskeméthez és Szegedhez kötődő pályafutását. Egyik város sem feledkezett meg róla. A Szatymazi Judo SE szervezésében Csongrád-Csanád vármegye székhelyén a napokban rendezték meg a sportág országos ifjúsági bajnokságát, ami egyben Kincses Tibor emlékverseny is volt. Az eseménynek az újszegedi sportcsarnok adott otthont. Kecskeméten posztumusz díjat kapott.

Kincses Tibor fiai vehették az édesapjuknak ítélt elismerést, aki posztumusz díjat kapott. Fotó: DM

Posztumusz díjat kapott

Tehát szülővárosa úgy emlékezett rá, hogy a város napján a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban október elején tartott gálán posztumusz adományozta neki a Kecskemét Sportjáért Díjat, amit fiai, ifjabb Kincses Tibor és Kincses Máté vehettek át. A fénykép az ünnepségen készült.

Felidéztem, újra elolvastam a róla írt nekrológot, melynek utolsó mondata ma is igaz: „Miközben ezeket a sorokat írom, látom az arcát, hamiskás mosolyát, vidám szemét, és nem tehetek róla, de az ugrik be: Tibi bácsi, ez nagyon rossz vicc!” A halálára utaltam. Annak viszont biztosan nagyon örül, amit talán egy hamiskás mosollyal is nyugtáz, hogy nem felejtették el, nem feledkeztek meg róla.

