Programok Csongrád-Csanádban
1 órája
Összeszedtük a környék legszuperebb programjait
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Vásárhely
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Szeged
Színház
A Kisszínházban
- 19 óra: Gengszterek.
A Pinceszínházban
- 19.30 óra: Citrátkör – felolvasószínházi est.
A Bábszínházban
- 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.
Mozi
A Belvárosi moziban
- 18 óra: Szolgának születtek – filmbemutató és közönségtalálkozó.
- október 8-áig: 9. Skandináv Filmfesztivál.
Közélet
A Heller Ödön Művelődési Házban
- október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 8-áig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok – konferencia.
Koncert, buli
Az IH Rendezvényközpontban
- 19 óra: Örökké tanulni! – Dörnyei Gábor estje.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Színház
A Tóth József Színház és Vigadóban
- 10 és 14 óra: A didergő király – zenés mesejáték.
- 19 óra: Sztárparádé – Náray Erika.
Az Ifjúsági Házban
- 19 óra: Hatalmi arcok – Dumaszínházi önálló est.
Kiállítás
A Tokácsli Galériában
- október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.
Zsombó
Túra, séta
Bugacon, a Puszta Kapuja Információs Központtól
- október 11-én, 14 óra: Őszi gyógynövényes és gombásznap. Jelentkezni a helyszínen vagy online jegy vásárlása esetén: https://knp.jegy.hu/program/oszi-gyogynovenyes-es-gombasznap-bugaco182705/1341451
Csólyospáloson, A Helytörténeti Gyűjtemény előtt
- október 11-én 10 óra: Geotóp Nap: Mesélő kövek.
- jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.10., 12 óráig. https://www.knp.hu/hu/programok/geotop-nap-meselo-kovekcsolyospaloson-760
