Összeszedtük a környék legszuperebb programjait

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Tapsolnak az emberek az esti programokon.
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanádban élőket. Illusztráció: Kuklis István

Programok

Vásárhely

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Szeged

Színház

A Kisszínházban

  • 19 óra: Gengszterek.

A Pinceszínházban

  • 19.30 óra: Citrátkör – felolvasószínházi est.

A Bábszínházban

  • 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.

Mozi

A Belvárosi moziban

  • 18 óra: Szolgának születtek – filmbemutató és közönségtalálkozó.
  • október 8-áig: 9. Skandináv Filmfesztivál.

Közélet

A Heller Ödön Művelődési Házban

  • október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

  • október 8-áig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok – konferencia.

Koncert, buli

Az IH Rendezvényközpontban

  • 19 óra: Örökké tanulni! – Dörnyei Gábor estje.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

  • október 31-éig: XXV.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Színház

A Tóth József Színház és Vigadóban

  • 10 és 14 óra: A didergő király – zenés mesejáték.
  • 19 óra: Sztárparádé – Náray Erika.

Az Ifjúsági Házban

  • 19 óra: Hatalmi arcok – Dumaszínházi önálló est.

Kiállítás

A Tokácsli Galériában

  • október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.

Zsombó

Túra, séta

Bugacon, a Puszta Kapuja Információs Központtól

Csólyospáloson, A Helytörténeti Gyűjtemény előtt

  • október 11-én 10 óra: Geotóp Nap: Mesélő kövek.
  • jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.10., 12 óráig. https://www.knp.hu/hu/programok/geotop-nap-meselo-kovekcsolyospaloson-760

