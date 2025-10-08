Programok Csongrád-Csanádban
2 órája
Őszi tárlat, verseskötet bemutató és világháborús katonai tárgyak várják az érdeklődőket
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Vásárhely
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Szeged
Színház
A Bábszínházban
- 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.
Mozi
A Belvárosi moziban
- 20.15 óra: Tron: Ares – premier előtti vetítés.
- október 8-áig: 9. Skandináv Filmfesztivál.
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: Végtelenkezdet – Simai Mihály verseskötetének bemutatója.
A Heller Ödön Művelődési Házban
- október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 8-áig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok – konferencia.
Koncert, buli
A Napfényfürdő Aquapolisban
- október 11-én 14 óra: Aquapolis SzomBeat.
A Novo Square Étteremben
- október 11-én 17 óra: Aranypohár sétáló borkóstoló.
- Fedezd fel a 29. Szegedi Borfesztivál legjobb borait egy exkluzív sétáló kóstolón, a nívós Novotel Szeged falai között. Jegyek korlátozott számban kaphatók a helyszínen és partnereinknél! https://jegyplusz.hu/programok/aranypohar_setalo_borkostolo. Novotel Hotel Szeged: 6721 Szeged, Maros utca 1., Borsika Udvar: 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 25. Információ: [email protected], 06-30/755-8172.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Közélet
A Tóth József Színház és Vigadóban
- 18 óra: Steigervald Krisztián generációkutató estje.
Kiállítás
A Tokácsli Galériában
- október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.
Zsombó
Kiállítás
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
Túra, séta
Fülöpházán, a Naprózsa Ház és Erdei Iskola parkolójától
- október 11-én 9 óra: Homo.ki keserűfű túra
- Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet: https://knp.jegy.hu/program/homoki-keserufu-tura-181763/1332494
Szatymazon, a Beretzk Péter kilátó parkolójától
- október 11-én 16 óra: Egy nagy tó élete ősszel. Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet: https://knp.jegy.hu/program/egy-nagy-to-elete-osszel-181918/1333519
