Programok Csongrád-Csanádban

1 órája

Őszi tárlat, verseskötet bemutató és világháborús katonai tárgyak várják az érdeklődőket

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanádban élőket. Illusztráció: Kuklis István

Programok

Vásárhely

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Szeged

Színház

A Bábszínházban

  • 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.

Mozi

A Belvárosi moziban

  • 20.15 óra: Tron: Ares – premier előtti vetítés.
  • október 8-áig: 9. Skandináv Filmfesztivál.

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

  • 17 óra: Végtelenkezdet – Simai Mihály verseskötetének bemutatója.

A Heller Ödön Művelődési Házban

  • október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

  • október 8-áig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok – konferencia.

Koncert, buli

A Napfényfürdő Aquapolisban

  • október 11-én 14 óra: Aquapolis SzomBeat.

A Novo Square Étteremben

  • október 11-én 17 óra: Aranypohár sétáló borkóstoló.
  • Fedezd fel a 29. Szegedi Borfesztivál legjobb borait egy exkluzív sétáló kóstolón, a nívós Novotel Szeged falai között. Jegyek korlátozott számban kaphatók a helyszínen és partnereinknél! https://jegyplusz.hu/programok/aranypohar_setalo_borkostolo. Novotel Hotel Szeged: 6721 Szeged, Maros utca 1., Borsika Udvar: 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 25. Információ: [email protected], 06-30/755-8172.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

  • október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Közélet

A Tóth József Színház és Vigadóban

  • 18 óra: Steigervald Krisztián generációkutató estje.

Kiállítás

A Tokácsli Galériában

  • október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.

Zsombó

Kiállítás

  • november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.

Túra, séta

Fülöpházán, a Naprózsa Ház és Erdei Iskola parkolójától

  • október 11-én 9 óra: Homo.ki keserűfű túra
  • Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet: https://knp.jegy.hu/program/homoki-keserufu-tura-181763/1332494

Szatymazon, a Beretzk Péter kilátó parkolójától

  • október 11-én 16 óra: Egy nagy tó élete ősszel. Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet: https://knp.jegy.hu/program/egy-nagy-to-elete-osszel-181918/1333519

